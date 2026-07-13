El Numancia refuerza su ataque con el extremo Iván Moreno

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha llegado a un acuerdo con el futbolista Iván Moreno Rodríguez, procedente del UCAM Murcia, para que se convierta en nuevo jugador del equipo rojillo para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2027, con opción a una más en caso de ascenso a Primera RFEF.

Iván Moreno es un habilidoso atacante que se desenvuelve por el extremo derecho, si bien también puede jugar por la izquierda gracias a su facilidad para romper líneas y buscar espacios.

Nacido el 11 de abril de 1997 en Málaga, Iván Moreno cuenta con amplia experiencia en el fútbol de bronce del fútbol español. Procede del UCAM Murcia, si bien también ha jugado en Unionistas de Salamanca y en el C. D. Guadalajara, equipo en el que rayó a un gran nivel en las cinco temporadas que completó con el cuadro alcarreño, con el que disputó 127 encuentros e hizo 34 goles.

"El delantero andaluz se incorporará al proyecto numantino que lidera Lolo Escobar y le deseamos la mejor de las suertes para la próxima campaña en el club rojillo", según señala el Numancia en un comunicado.

El Numancia sufría en sus propias carnes la amenaza del atacante andaluz en la temporada 2023-2024 cuando en el doble enfrentamiento de los rojillos ante el Guadalajara marcaba por partida doble. El partido de la primera vuelta en Los Pajaritos finalizaba con victoria alcarreña por 0-2 y el primer gol lo conseguía Iván Moreno ya en el minuto 88. En el 90 llegaría el definitivo 0-2. En la vuelta, en la capital manchega, vencía por le mínima el Guadalajara gracias a un gol de penalti materializado por el ahora ya numantino.

Iván Moreno, verdugo del Numancia en el curso 23-24 con el Guadalajara, en el partido de aquella temporada en Los Pajaritos.Mario Tejedor

El nuevo jugador rojillo defendía la camiseta del Unionistas de Salamanca hasta el mes de enero de este año. En este mercado de invierno cambiaba de aires para comprometerse con el UCAM Murcia, conjunto que militaba en el Grupo 4 de Segunda Federación.

Iván Moreno disputó un total de 16 encuentros con el equipo murciano, en los que sólo en tres de ellos fue titular. El extremo jugaba un total de 376 minutos y marcaba un gol. «El delantero andaluz se incorporará al proyecto numantino que lidera Lolo Escobar y le deseamos la mejor de las suertes para la próxima campaña en el club rojillo», según señala el Numancia en el comunicado que anunciaba su fichaje.

Se trata del séptimo fichaje del Numancia en lo que va de verano y el tercer extremo que ya está en la nómina rojilla. A la llegada de Iván Moreno hay que añadir a otros dos extremos como Víctor Charlez y Jorge Domínguez. Así, para las bandas del ataque quedaría una nueva incorporación.

Las otras adquisiciones del Numancia para el curso 2026-2027 son Iván Martínez (portero), Pelayo Suárez (central), Luis Roldán (centrocampista y César Moreno (centrocampista).