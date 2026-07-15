Pedro Borque no sigue en el Numancia tras varios años como preparador físico

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Pedro Borque no seguirá en el C.D. Numancia tras varios años como preparador físico del primer equipo. Entre las dos partes no ha habido "acuerdo" y sus caminos se separan. El soriano pone de esta forma el punto final a su etapa como rojillo, que comenzaba como jugador de las categorías inferiores.

"Ha sido toda una vida vinculado al Numancia", recordaba el técnico, quien explicaba que como jugador del club pasaba por todas las categorías inferiores, desde infantil a División de Honor juvenil, y que fue a partir de la pandemia en 2020 cuando comenzó con su faceta como entrenador y preparador físico de diferentes conjuntos numantinos de la base en la Ciudad Deportiva.

Fue en la temporada 2023-2024 cuando llegó a un primer equipo numantino entrenado por Javi Moreno. Pedro Borque fue nombrado preparador físico en un cuerpo técnico en el que, además de Javi Moreno, estaban José María García como segundo entrenador y David Salazar como entrenador de porteros.

Pedro Borque también trabajó en la parcela física rojilla con otros entrenadores como Aitor Calle, Abel Segovia y Ángel Rodríguez. Tres temporadas en las que el Numancia se quedaba rozando el ascenso a Primera Federación y que veía como su objetivo quedaba truncado en los play off.

Con la llegada de Lolo Escobar al banquillo de Los Pajaritos, la parcela física quedaba reservada para José Escobar, quien al mismo tiempo también realizará las veces de segundo entrenador. Pedro Borque tuvo encima de la mesa la oferta como readaptador, pero la falta de acuerdo hace que queda desligado de la entidad numantina.