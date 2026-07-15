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Fútbol / Segunda Federación

Rafa Roldán, octavo fichaje del Numancia para la próxima temporada

El lateral derecho malagueño se incorpora a la entidad numantina a las órdenes de Lolo Escobar, con el que ya coincidió en el Algeciras. Procede del Juventud Torremolinos

Rafa Roldán llega para reforzar la línea defensiva del Numancia.

Rafa Roldán llega para reforzar la línea defensiva del Numancia.

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El C.D. Numancia ha llegado a un acuerdo con el futbolista Rafael Roldán Moreno, procedente del Juventud Torremolinos, para que se convierta en nuevo jugador del equipo rojillo para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2027, con opción a una más en caso de ascenso a Primera RFEF.

Rafa Roldán es un defensa versátil que su principal demarcación es la de lateral derecho, si bien también puede jugar por la izquierda.

Nacido el 7 de marzo de 2001 en Málaga, Rafa Roldán, a sus 25 años, cuenta con una amplia experiencia en el fútbol nacional. Formado en la cantera del Elche CF, ha defendido también las camisetas del A.C. Torrellano, Utebo, Algeciras C.F. y Juventud de Torremolinos, acumulando alrededor de 100 partidos oficiales entre Primera Federación y Segunda Federación.

Con esta incorporación, el C.D. Numancia continúa perfilando una plantilla competitiva e ilusionante para afrontar con las máximas garantías la temporada 2026-2027.

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