Rafa Roldán, octavo fichaje del Numancia para la próxima temporada

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha llegado a un acuerdo con el futbolista Rafael Roldán Moreno, procedente del Juventud Torremolinos, para que se convierta en nuevo jugador del equipo rojillo para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2027, con opción a una más en caso de ascenso a Primera RFEF.

Rafa Roldán es un defensa versátil que su principal demarcación es la de lateral derecho, si bien también puede jugar por la izquierda.

Nacido el 7 de marzo de 2001 en Málaga, Rafa Roldán, a sus 25 años, cuenta con una amplia experiencia en el fútbol nacional. Formado en la cantera del Elche CF, ha defendido también las camisetas del A.C. Torrellano, Utebo, Algeciras C.F. y Juventud de Torremolinos, acumulando alrededor de 100 partidos oficiales entre Primera Federación y Segunda Federación.

Con esta incorporación, el C.D. Numancia continúa perfilando una plantilla competitiva e ilusionante para afrontar con las máximas garantías la temporada 2026-2027.