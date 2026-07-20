Amín, pólvora para el ataque numantino

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sigue dando forma a la plantilla de la temporada 26-27 que, a partir de la próxima semana, comenzará a trabajar bajo la supervisión de Lolo Escobar. El último jugador en sumarse al proyecto rojillo es Amín Abaradán Bouzaig, delantero procedente del Ourense C.F. que luchará con Jony por hacerse un hueco en el once rojillo.

Nacido en la isla de Tenerife (Adeje, 01-06-1997), se trata de un delantero de 181 centímetros potente físicamente. Según informaba en su momento el periódico Málaga Hoy, el paso del futbolista por Tenerife fue testimonial ya que pronto se trasladó junto a su familia a Málaga. Fue en esas calles de la Costa del Sol donde empezó a dar patadas a un balón junto a un hermano gemelo y desde ahí dio el salto en categorías inferiores a clubes de fútbol malagueño. Juventud de Torremolinos, Alhaurín de la Torre y el Puerto Malagueño fueron esos clubes de categoría juvenil en los que recaló antes de viajar a Escocia para probar en el Glasgow Rangers Sub 20 donde estuvo seis meses.

Tras la experiencia en las islas británicas, el delantero regresó a España para enrolarse en el Alhaurín. Su buen papel le permite firmar en la 18-19 por el C.D. Xerez en Tercera División un escenario en el que participa en 27 encuentros, 21 como titular, y anota tres goles. Al curso siguiente sigue en Xerez, pero esta vez en el renacido Xerez Deportivo, igualmente en Tercera División. Con el conjunto gaditano participa en 21 encuentros, 10 como titular, y anota dos goles.

En la temporada 20-21 el nuevo jugador rojillo cambia Andalucía por Galicia. Ficha por el U.D. Ourense para jugar en Tercera División. En el hoy equipo de Primera Federación, Amín tiene una actuación destacada al anotar siete goles en los 15 partidos disputados, 10 como titular. Es ese bagaje el que le permite continuar en la capital gallega en al 21-22 aunque cambiando de club. Firma esa temporada por el Ourense C.F. en Tercera División y es aquí donde el ariete logra algo de estabilidad al permanecer durante dos temporadas consecutivas. En su primer año disputa 26 partidos, 24 como titular, y anota ocho goles que contribuyen al ascenso de los gallegos a Segunda Federación. Ya en la cuarta categoría del fútbol español, Amín sigue siendo clave en los gallegos y ese curso 22-23 participa en 27 partidos, 21 como titular, anotando seis goles.

A la temporada siguiente el ariete se inicia el curso en tierras gallegas haciendo muy buenos números al marcar 12 goles en 18 partidos. Son esos números los que llaman la atención y le permiten cambiar de aires en el mercado invernal. En enero de 2024 el Real Murcia de Primera Federación hace efectiva la cláusula del jugador y lo incorpora a sus fila para disputar con el conjunto pimentonero 17 partidos, cuatro de ellos como titular, y anotar un gol.

En la 24-25 el ariete cambia nuevamente de equipo pero no de ciudad. Recala en el UCAM Murcia de Segunda Federación, un escenario en el que disputa 32 partidos, 17 como titular, y anota cuatro goles. El paso del delantero por el fútbol gallego dejó su poso y buen ejemplo de ello es que la temporada pasada regresaba al Ourense C.F. para jugar en Primera Federación. Aportaba tres goles al equipo gallego en los 29 encuentros en los que participó, 19 de ellos como titular.

«Como persona soy bastante alegre, pero dentro del campo a veces soy un vinagre porque lo vivo muy intensamente», señalaba el ariete para definirse a sí mismo en declaraciones realizadas a Diario Sur.

El olfato goleado de Amín, un jugador con potencia que se mueve bien en las inmediaciones del área en palabras de los que lo ha visto jugar, recala en Los Pajaritos para la presente temporada. Lo hace con el reto de aportar su juego y sus goles a los rojillos para ayudarles a cumplir con los objetivos de la temporada. Se trata del undécimo fichaje anunciado por los sorianos para el curso que arranca en el cada vez más cercano mes de septiembre.