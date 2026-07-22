El Numancia ‘ficha’ a un nutricionista

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El último fichaje del CD Numancia no llega para reforzar el plantel deportivo. Lo hace para completar una pieza del organigrama técnico. Se ha decidido impulsar una nueva área de nutrición deportiva, y se ha decidido incorporar al dietista y nutricionista deportivo soriano Miguel Esteban. De esta manera, se quiere dar un paso más y se ha optado por, en la manera de lo posible, ‘profesionalizar’ la alimentación de los futbolistas.

Miguel Esteban, natural de El Burgo de Osma, es especialista en nutrición deportiva y ha formado parte del staff técnico del Real Valladolid en la temporada 2022-2023 y del VRAC Quesos Entrepinares, club de rugby pucelano, durante la temporada 2024-2025. También ha venido colaborando con el SC Uxama, equipo de su localidad natal, durante la pasada campaña.

Esta incorporación, como señalan desde el club numantino en un comunicado de prensa, «lleva aparejada una presencia periódica en los entrenamientos del primer equipo rojillo, que permitirá un servicio operativo, no sólo recomendaciones teóricas, facilitando la coordinación con el cuerpo técnico, los jugadores y con capacidad para solventar las necesidades reales de la semana, centrando la intervención en la llegada al partido con un buen nivel de energía, optimizando la recuperación posterior a la competición».

Desde la entidad, añaden, «apostamos por la creación de este departamento especializado que ayudará diariamente a los jugadores del primer equipo en su rendimiento deportivo y le deseamos muchos éxitos en esta nueva andadura que comenzamos juntos».

El equipo comenzará la pretemporada 26-27 el próximo 27 julio, si bien los jugadores están citados para este próximo viernes, día 24, de cara a pasar en esos días los correspondientes exámenes y revisiones médicas antes de saltar al terreno de juego. Se han confeccionado seis encuentros amistosos de preparación antes del inicio liguero en 2ª RFEF, que será el primer fin de semana de septiembre ante el Calamocha.