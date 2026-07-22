La RFEF hace oficial el cambio en la composición de grupos: menos kilómetros para el Numancia

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación Española de Fútbol hizo oficial algo que desde hace varias semanas ya se daba por hecho en los mentideros deportivos. La noticia es que la composición de los grupos de la Segunda Federación van a sufrir un ligero cambio respecto a su primera confección, con la permuta entre Real Madrid C y Atlético Astorga. Una reestructuración que afecta al CD Numancia. La pregunta surge si será para bien o para mal. En lo deportivo, de momento, es una completa incógnita. Sin embargo, en lo extra deportivo sí se puede considerar positivo ya que así se elimina uno de los desplazamientos más largos que se debían realizar esta próxima temporada.

Tras el descenso por motivos económicos del CD Arenteiro, el Real Madrid C asumió la plaza del equipo orensano, y. en principio, debía competir en el grupo 1. Por proximidad geográfica pidió jugar en el grupo 5, junto a rivales de Castilla y León, Castilla-La Mancha, su propia Comunidad Autónoma y el CF Calamocha aragonés, único rival por distancia algo más alejado (este último club también pidió cambio de grupo, pero se le fue denegada esa posibilidad). El ente federativo daba el OK a esta variante, aceptando la petición del club blanco.

Del mismo modo, como consecuencia de esta reestructuración, el Atlético Astorga pasará del grupo 5 al grupo 1, junto a equipos de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. De esta manera, el CD Numancia se enfrentará al club que preside Florentino Pérez, y no deberá viajar a tierras maragatas ahorrándose los 356 kilómetros de distancia. Una temporada 2026-27 en la que el autobús del equipo deberá recorrer bastante menos kilometraje en relación a campañas anteriores.

La competición oficial arrancará el primer fin de semana de septiembre. Los entrenados por Lolo Escobar se estrenarán en el campo del recién ascendido CF Calamocha, mientras que el primer partido en Los Pajaritos será en la segunda jornada y el rival será otro recién ascendido como es el Atlético de Madrid C. Con anterioridad al encuentro ante el conjunto rojiblanco, el Municipal abrirá por primera vez sus puertas para albergar el partido presentación, que tendrá lugar el 22 de agosto, a partir de las 20 horas, ante el Real Zaragoza.

A la espera de que comience el trabajo sobre el césped, algo que se producirá el próximo lunes, continúa la labor en los despachos con el objetivo de ir dando forma a una plantilla que, de momento, cuenta con un total de once nuevas incorporaciones, junto a la continuidad de Moustapha y Godson y la renovación del delantero Jony. Un plantel totalmente renovado para afrontar un nuevo intento de dar el salto de categoría a Primera Federación.