Numancia, primer contacto

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La plantilla del C.D. Numancia cuenta las horas que faltan para ponerse nuevamente las botas. Los rojillos finalizan este viernes las vacaciones veraniegas y lo hacen con la primera toma de contacto entre los jugadores, con una plantilla renovada prácticamente al completo, y la entidad. Será el lunes cuando el grupo que tenga bajo su mando Lolo Escobar pise el verde con la elástica soriana.

Las vacaciones terminan este viernes porque es junto al sábado cuando los jugadores están citados por la entidad para pasar los pertinentes reconocimientos médicos y físicos de forma individualizada. La plantilla ha sido convocada desde primera hora de la mañana y hasta el mediodía para pasar esas pruebas. Será una primera toma de contacto para la verdadera vuelta al trabajo del equipo.

El grupo que esta temporada dirige Lolo Escobar ya tiene el plan de trabajo de la primera semana de preparación, una semana que arranca el lunes y que desde la Avenida de Mariano Vicén se quiere abrir a todos los aficionados numantinos al animarles a ver en vivo y en directo la primera semana de pretemporada. Será una semana con carga de trabajo con seis sesiones de entrenamiento, de lunes a sábado, con el domingo como día de descanso. Todos los entrenamientos están programados a las 10.00 horas en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio con excepción de la sesión del jueves, programada en el propio campo de Los Pajaritos.

Tanto plantilla como cuerpo técnico del Numancia 26-27 presenta un buen puñado de caras nuevas. En el banquillo se estrena Lolo Escobar y ya sobre el césped solo continúan de la pasada temporada Moustapha, Jony y Godson. El resto del grupo serán nuevas incorporaciones por lo que esta semana de puertas abiertas es una oportunidad para ir conociendo a los nuevos rojillos. El grupo pisará el lunes por primera vez el césped con la vista puesta en el próximo 6 de septiembre, fecha en el que se inaugura la competición visitando al Calamocha.

Entre medias, el equipo disputará seis encuentros de preparación. Ese proceso de rodaje arrancará el 8 de agosto midiéndose a la S.D. Logroñés en Cenicero. Ya el día 12 pisará el césped de El Moral para medirse al Barbastro y el 15 de agosto tiene programado en Navaleno un duelo ante el Real Madrid C, rival liguero. El 22 se presentará en Los Pajaritos ante el Real Zaragoza y cerrará su preparación el 26 de agosto ante el Utebo en Quintana Redonda y el 29 de agosto ante el Alavés B en El Burgo de Osma.