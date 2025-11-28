El secreto de los árboles de Navidad más bonitos está en estas 7 plantas (según la florista viral de Soria)

'La Moderna Rural Shop' presenta el cedro japonés, una de sus plantas favoritas para ramos y coronas navideñas por su textura suave y su tono verde azulado.@lamodernaruralshop

Publicado por Patricia de la Torre

La Navidad tiene magia no solo por las luces, los regalos o la música, también por ese olor a bosque. Eso lo sabe bien la florista soriana detrás de 'La Moderna Rural Shop', que con más de 340.000 seguidores en Instagram ha compartido sus 7 plantas navideñas imprescindibles, las que utiliza cada año en coronas, guirnaldas, ramos y composiciones que respiran naturaleza, estilo y emoción. No son adornos al uso, son materia viva que evoca calma y belleza. Y este año, cada vez más, también están conquistando el árbol de Navidad.

Las plantas navideñas esenciales de la experta florista 'La Moderna Rural Shop'

«A mí la Navidad me puede. No lo escondo ni lo quiero esconder», confiesa sin rodeos la florista. En su taller, entre coronas, guirnaldas y ramos artesanales, reina una selección cuidada de plantas que no solo decoran, evocan recuerdos, aromas de invierno y ese calor familiar que todos buscamos en estas fechas.

«No sabría hacer una corona, una guirnalda o decorar una fachada sin estas plantas», asegura. «Son la base. La estructura. El olor a invierno que lo cambia todo.»

El abeto colgante es uno de sus imprescindibles. Lo destaca como ideal para mesas, repisas o decorar fachadas, por su forma caída y su volumen frondoso, que permite crear composiciones envolventes y acogedoras sin esfuerzo.

Del cedro japonés dice que es perfecto para ramos y coronas, por su textura suave y su tono ligeramente azulado. Lo valora como una planta que aporta contraste y dinamismo sin perder naturalidad.

En su selección no podía faltar el acebo, con sus hojas brillantes y frutos rojos: «el gran protagonista de la Navidad que sirve para cualquier tipo de trabajo», en sus propias palabras. Lo utiliza tanto en arreglos grandes como en composiciones sencillas, por su carga simbólica y su potencia visual.

También destaca el ciprés, y aquí entra el factor aroma. «Súper aromático, ideal para combinar con el blanco», dice en el reel. Su estructura estilizada le sirve para dar verticalidad y elegancia a cualquier centro o guirnalda.

Cuando se trata de decoraciones grandes y duraderas, recurre al abeto de Normandía, que recomienda como una planta resistente, perfecta para estructuras que deben mantenerse impecables hasta enero. Su follaje denso y oscuro es uno de los más utilizados para exteriores.

Para interiores, su apuesta segura es el abeto nobilis, del que afirma que «te durará semanas sin soltar ni una sola aguja». Su resistencia lo convierte en uno de los favoritos del taller, sobre todo en ambientes con calefacción.

Y para cerrar el círculo, el toque de magia. «El muérdago no puede faltar, que considera esencial para dar un toque mágico y muy navideño. En sus composiciones se integra con discreción, aportando ese punto simbólico que eleva cualquier diseño sin desentonar.

Cómo decorar también el árbol (y por qué cada vez más personas eligen plantas)

Estas especies no solo sirven para coronas o guirnaldas. También se están convirtiendo en protagonistas de los árboles de Navidad. Cada vez más personas apuestan por vestir los árboles de Navidad con ramas naturales (como eucalipto) en lugar de recurrir a las típicas bolas o guirnaldas sintéticas. Es una tendencia en alza que busca reconectar con lo esencial, y que muchas floristas están impulsando desde hace años.

La experta propone estas otras especies como opciones extra para transformar por completo la decoración del árbol.

La florista soriana suele incorporar estas plantas en sus árboles para darles un aire más orgánico, cálido y auténtico. No se trata de sobrecargar, sino de combinar texturas, aromas y colores que evoquen naturaleza y emoción.