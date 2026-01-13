La soriana Cristina Urgel, nominada a los Goya por el documental 'La conversación que nunca tuvimos'

Cristina Urgel cuando gano dos caballitos en el Certamen de Cortos de Soria.MARIO TEJEDOR

La cineasta soriana Cristina Urgel ha sido nominada en la 40 edición de los Premios Goya, que se celebrarán el 28 de febrero en Barcelona. Urgel firma el documental 'La conversación que nunca tuvimos', propuesta que ha sido nominada a Mejor cortometraje documental, informa Europa Press.

La también actriz y presentadora produce y dirige este corto que aborda la historia de su abuela como madre soltera en un pequeño pueblo de Soria, una pieza en la que con la voz de la protagonista se relata la dura experiencia de una mujer señalada por una sociedad que la apartaba.

Urgel ganó en el Certamen de Cortos Ciudad de Soria el premio al Mejor documental nacional y Mejor cortometraje de Castilla y León.

Cristina Urgel es actriz, presentadora, guionista y directora española de Soria, conocida por interpretar a 'La Teniente' en La Reina del Sur, pero que ha evolucionado hacia la dirección y producción, fundando su propia compañía, Not Alone Productions.

Saltó a la fama con series como La que se avecina y La Reina del Sur, además de presentar programas como Sé lo que hicisteis y El Grand Prix del verano.

Se formó en dirección y guion para contar sus propias historias, escribiendo y dirigiendo el corto Luz y debutando en largometrajes con 'La conversación que nunca tuvimos'.

La productora que dirige está enfocada en apoyar el talento femenino y desarrollar proyectos audiovisuales.