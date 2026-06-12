La soriana de un pueblo de menos de mil habitantes que decide qué historias llegan a Netflix

La guionista soriana ha pasado de escribir series de éxito a dirigir los contenidos de ficción de Netflix en España y Portugal.Netflix/LinkedIN

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Verónica Fernández nació en Vinuesa, un pueblo soriano que ronda el millar de habitantes, y hoy ocupa uno de los puestos más influyentes del audiovisual español: dirige los contenidos originales de series y películas de Netflix en España y Portugal. Su carrera resume un salto poco habitual, de la escritura de guiones a la toma de decisiones sobre las ficciones que pueden llegar a millones de espectadores dentro y fuera de España.

La guionista y escritora ha construido una trayectoria que conecta algunos de los grandes títulos de la televisión española de las últimas décadas con la nueva era de las plataformas. Según la información profesional publicada en su perfil de LinkedIn, Fernández se incorporó a Netflix en 2019 dentro del equipo de contenidos originales y actualmente ocupa el cargo de Director Content Originals Series & Films Spain & Portugal, desde donde supervisa proyectos de ficción tanto para España como para Portugal.

Verónica Fernández, la soriana de Vinuesa que decide qué historias llegan a Netflix

La carrera de Fernández comenzó mucho antes de las plataformas. En su perfil profesional explica que ha trabajado como guionista, coordinadora de guiones y productora ejecutiva en series como El síndrome de Ulises, Cuéntame, El Comisario, Hospital Central, El Príncipe, Ciega a citas, Seis hermanas y Velvet Colección. También figura como creadora de Hache, producida para Netflix, y de Caronte, para Mediaset. Entre sus proyectos más recientes figura Intimidad, también dentro de la plataforma.

La biografía de Wikipedia dedicada a Verónica Fernández recoge que nació en Vinuesa en 1971, es licenciada en Filología Hispánica y se formó en guion en la ECAM. Además, obtuvo el Premio Goya al mejor guion original en 2001 por El Bola, galardón compartido con Achero Mañas.

A esa trayectoria suma también una faceta literaria y teatral. Ha publicado novelas como La librería de Michelle, Lope, De qué va eso del amor o Descalza por la vida, estas dos últimas escritas junto a Yolanda García Serrano. También ha desarrollado piezas teatrales y durante quince años impartió clases de guion televisivo en la ECAM, además de colaborar en el Máster de Guion de la Universidad Carlos III.

Verónica Fernández y el dilema entre crear historias o impulsarlas

Durante una intervención en la Cadena SER, Fernández planteó una reflexión sobre una artista que deja de pintar para ayudar a impulsar la carrera de otros creadores, una idea que conecta con su propia evolución profesional.

Fernández formuló ese conflicto personal con una frase especialmente significativa: «te das cuenta que han pasado seis años y que no has vuelto a pintar». Más adelante, añadía otra reflexión que resume bien ese dilema: «igual es mejor encontrar esas nuevas voces que pintar ella misma».

La metáfora encaja con el camino profesional que ha seguido durante los últimos años. Su vocación nació en la escritura y el desarrollo creativo de personajes e historias, pero su responsabilidad actual pasa por detectar talento, impulsar proyectos y decidir qué ficciones pueden conectar con una audiencia global.

Verónica Fernández representa el cambio de la ficción española hacia Netflix

La carrera de Fernández también refleja cómo ha evolucionado el audiovisual español en las últimas dos décadas. Muchas de las producciones en las que participó durante los años 2000 pertenecen a una televisión generalista que marcó a toda una generación. Hoy, el escenario ha cambiado hacia modelos de producción internacionales, estrenos globales y apuestas narrativas pensadas para circular mucho más allá de España.

Ese papel la convierte en una de las voces con mayor capacidad de influencia dentro de la ficción española contemporánea. Desde Madrid, una profesional nacida en un pequeño municipio soriano participa en decisiones sobre las series y películas que millones de personas terminan viendo en pantalla.

Su reconocimiento también ha crecido fuera de la industria. Verónica Fernández apareció incluida en la lista Forbes Women de las 100 mujeres más influyentes de España 2025, un reconocimiento que ella misma compartió en LinkedIn con un breve mensaje: «Solo puedo decir: GRACIAS».

Desde Vinuesa hasta Netflix, su recorrido muestra cómo una guionista formada entre becas, literatura y televisión ha terminado ocupando un lugar decisivo dentro del entretenimiento global.