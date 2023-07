La historia se viste de largo

Antonio Carrillo Soria

El patrimonio es uno de las grandes atractivos de Castilla y León. Al mencionarlo es inevitable pensar en sus esbeltas catedrales, el románico inalterado o los propios castillos que en parte le dan nombre. Sin embargo, hay otras piezas que permiten conocer la historia y en algunos casos sin filtros. Es el caso del Museo del Traje Popular de Morón de Almazán (Soria), un centro que a pesar de lo ‘especializado’ de su denominación es un lugar para abrir los ojos y la mente.

El museo se ubica en el Palacio de los Mendoza, un edificio de principios del siglo XVI, otrora cuartelillo de la Guardia Civil y desde hace 11 años un referente cultural. Su primer morador fue Juan Hurtado de Mendoza ‘El Ciego’, noble cercano a Carlos V y compañero de viajes. Pero aquí no se muestran vestigios de la realeza, sino del pueblo llano. Muchas familias sorianas vaciaron sus antiguos arcones y recopilaron los ropajes heredados de generación en generación para donarlos e ilustrar cómo se vivía por estas tierras hace siglos.

La historia tiende a conservar los vestigios de las clases dominantes. Hoy es relativamente sencillo visitar los ricos mosaicos de las villas romanas, como la de la Olmeda (Palencia), Almenara-Puras (Valladolid) o Las Cuevas de Soria, pero es complicado encontrar vestigios de las viviendas humildes de la época, en ocasiones pequeños bloques de pisos que no han sobrevivido al paso del tiempo.

Algo similar ocurre con la vestimenta. En muchas ocasiones han llegado a los museos palaciegos o catedralicios casullas bordadas y ricos blusones. Los cuadros e incluso los sepulcros tienden a representar la moda de las élites. Pero en el caso del Museo del Traje de Morón se mantiene todo: lo de gala y lo de labrar, lo de abrigarse y lo de celebrar la fiesta mayor.

Gracias a esta riqueza salta a la vista que no hay un ‘traje tradicional’ en esta esquina de Castilla, sino decenas, incluso cientos de piezas que variaban según localidades, épocas, estaciones y usos. Las exposiciones van rotando gracias a la colaboración de particulares y otros colectivos. Hasta bien entrado 2024 se podrá visitar ‘Vestir de propio’, una muestra de piezas provinciales que muestra la riqueza patrimonial que se guardaba en los viejos armarios.

Antes desfilaron iniciativas como ‘Al estilo del país’, una amplia colección de atuendos, complementos y joyas fechados entre 1830 y 1870 que dio lugar a una completa publicación; o ‘De manolas y toreros’, predecesora de la actual, que repasaba la historia de la moda taurina; o ‘La gala de la buena novia’, de contenido obvio. De hecho, el diseñador Lorenzo Caprile fue el encargado de inaugurarla y la recomendó encarecidamente en sus redes sociales. Algo tendría para cautivar a uno de los más prestigiosos creadores de trajes para ocasiones especiales.

Aún hay más. En la programación de este museo no suelen faltar charlas o actividades que acompañan a la exposición cambiante. No, un Museo del traje no es sólo ‘ver ropa’, es una forma de interpretar la historia.

Por otro lado, el propio entorno del museo es digno de visita. El palacio se ubica en la plaza Mayor de Morón, para algunos la más bella del renacimiento español y una postal se mire por donde se mire. Ahora luce sus mejores galas tanto por fuera como en un edificio icónico.