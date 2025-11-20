Mañueco: "Nos gusta estar siempre entre los mejores y eso es gracias a los premiados de La Posada"

Publicado por Ricardo Garcia Soria Creado: Actualizado:

Un talento capaz de situar a Castilla y León entre los mejores lugares donde vivir. Ese fue el ilustre papel que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, atribuyó este miércoles a los 14 galardonados en la XIII edición de los premios La Posada entregados por El Mundo de Castilla y León. "En Castilla y León somos gente que nos gusta brillar por nuestro esfuerzo y estar siempre entre los mejores. Y ya lo estamos con nuestra insuperable oferta alimentaria, enogastronómica y también turística. Y eso es gracias a todos vosotros, a los 14 premiados de La Posada y a todas las personas de Castilla y León a las que hoy estáis representando", señaló el jefe del Ejecutivo autonómico.

Durante su intervención, que puso fin a una emotiva gala en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, Fernández Mañueco se deshizo en halagos a los premiados. "Sois un ejemplo de lo que somos capaces de hacer en Castilla y León", reconoció a los galardonados, provenientes de todas las provincias de la Comunidad. "Con vuestro trabajo diario demostráis que somos una tierra viva y que tiene mucho futuro, porque en Castilla y León hay talento, hay capacidad, hay oportunidades", enumeró , y agregó que "esta tierra empuja, lidera y también impulsa". "Si lo aprovechamos con ganas y con esfuerzo, podemos llegar muy lejos. Vamos a seguir haciendo de Castilla y León una referencia imparable. Vamos a seguir creciendo y haciendo crecer a España", invitó.

Como es habitual, el jefe del Ejecutivo autonómico se detuvo brevemente durante su intervención en cada uno de los premiados. Empezó por el castillo de Ponferrada, por el que felicitó al alcalde, Marco Morala, "por este éxito de gestión". Abundó también el presidente en "el paraíso del mantel y de la mesa" que, a su juicio, se encuentran los turistas que visitan Castilla y León. Situó aquí como ejemplo a todos los restaurantes premiados en esta edición de los premios La Posada. El restaurante Lera de Castroverde de Campos, "una experiencia para presumir"; Juan Andrés, en Castrillo de los Polvazares, "una verdadera joya de la cocina maragata"; Oroviejo, en Salamanca, y que recibió la felicitación de Mañueco; La Lobita, en Navaleno, con su "cocina llena de arte"; Dámaso, en Valladolid, "gran maestro, siempre creativo y una figura de la alta gastronomía"; y Cuxeo, en Zamora, a quien el presidente agradeció "por deleitarnos siempre con tus extraordinarios platos".

Para celebrar la industria agroalimentaria de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco presumió Dulces Galicia y sus "seis generaciones ya conquistándonos con sus polvorones El Toro. Del horno tradicional abulense Pan de Panes destacó que triunfan "por la calidad y también por los excelentes productos"; mientras que a la burgalesa Noel la situó como "auténtico icono dulce de Lerma". "Y la segoviana Monte Nevado, en Carbonero el Mayor", prosiguió Mañueco, donde recordó que celebró junto a la empresa su 125 aniversario. "Espero que sean muchísimos años más de buen jamón", deseó.

"Y qué mejor acompañamiento para unos alimentos como estos que un vino de ensueño como los que tenemos en Castilla y León", continuó el jefe del Ejecutivo autonómico. "De eso sabe mucho el premiado Carmelo Rodero", afirmó, "toda una vida en el campo, con un conocimiento profundo de la tierra y con una enorme capacidad de innovar". Felicitó también a la bodega "bicentenaria" Remigio Salas de Dueñas, "por el camino del esfuerzo y del éxito".

Pero el cúlmen de la intervención de Mañueco fue para hablar del premio A toda una vida en esta edición de los premios La Posada, Jesús Yllera, y a quien admiró como "representante de una gran familia de larguísima tradición vitivinícola". "Trabajador infatigable, líder con visión de futuro, innovador y muy valiente", enfatizó Mañueco, al tiempo que celebró el merecido aplauso que había recibido antes el vallisoletano de un auditorio abarrotado.

"Has hecho de tu familia una de tus fortalezas y en tus palabras lo que se sentía era un reconocimiento, pero sobre todo cariño y amor por ella", continuó el presidente de la Junta. "Has apostado por el enoturismo y es un ejemplo también ver cómo tus hijos, Marcos y Carlos, perpetúan tu legado, algo de lo que tú te sientes profundamente orgulloso y también nosotros".

"Tú fuiste", continuó Mañueco dirigiéndose a Yllera, "impulsor destacado de la primera denominación de origen que se creó en Castilla y León, que fue la denominación de origen de Rueda". "Y en Rueda vamos a convertir la actual estación enológica de Castilla y León en un moderno centro de referencia en viticultura y enología para toda la comunidad", finalizó.