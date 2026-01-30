Cocinando con Trufa, cinco días en Soria para presumir ante el mundo de una joya de la gastronomía

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El congreso internacional Cocinando con Trufa regresa en 2026 con carácter plenamente internacional –en 2025 fue 'sólo' ibérico– para convertir a Soria y a Castilla y León en los focos mundiales de la trufa negra. Cinco días de actividades, un concurso que resuena en todo el planeta, chefs de reconocido prestigio, productores, ciencia, catas... Un evento global que protagonizará la próxima semana.

La cita va del miércoles 4 de febrero al domingo 8 con el sábado marcado en rojo en el calendario. Será el evento más seguido, el del concurso internacional en el que ocho equipos de otros tantos países se medirán para tratar de conseguir el premio al mejor plato de trufa negra del planeta. El año pasado encumbró al chef portugués Diego Duarte, del restaurante The Yeatman Hotel en Oporto; en 2024, última edición internacional, el premio se quedó en casa con el segoviana Rubén Arnanz.

Complicado, pero no imposible, que el máximo galardón vuelva a quedarse en tierras ibéricas. No será por falta de talento, sino por el nivel y la variedad de los participantes. Duarte repetirá por Portugal tras haberse ganado la plaza como vencedor el año pasado. Por España el vallisoletano Pelayo Arroyo Pérez tratará de ser profeta en su tierra con su experiencia en el Grupo Hostelería Dársena.

Más allá de lo cercano, India presenta a Avinnash Vishaal Shyamsunder, con experiencia en Singapur, Suecia y Estados Unidos. Precisamente desde el país norteamericano llegará Maxwell Ross Smith, chef en ‘Le Baron Hills Country Club’. Otro toque asiático, que por algo la trufa negra es transversal a decenas de cocinas nacionales, viene de la mano de la tailandesa Baitong Kamares, del restaurante ‘Sanitwong’.

Brasil también se ha sumado este año a Cocinando con trufa de la mano de Diego Rafael Lastoria Carrilho, del restaurante ‘Mi Casa’. Otro nombre de raíz española aunque con sello austríaco será el de Carlos Maestre Sánchez, chef en el vienés ‘Pauli Restaurant Brasserie’ de Viena. Y desde el corazón de uno de los centros de negocios que mueven el mundo, Singapur, Lih Guah mostrará su buen hacer cocinado en el restaurante ‘Journe’.

La propia viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, destacaba el «gran nivel en todos los sentidos. En la puesta en escena, en los jurados pero sobre todo en los chefs concursantes». Algunos atesoran Estrellas Michelin o han trabajado en ellas, los hay en los rankings gastronómicos mundiales más prestigiosos y quienes despuntan dando continuidad y crecimiento a un producto referente.

Tampoco faltará ‘lustre’ en el jurado, presidido por Martina Puigvert, dos Estrellas Michelin en Les Cols en Olot y reconocida en 2024 por la Guía como chef joven del año. Cocineros, periodistas gastronómicos, escritores o el presidente de la recién fundada Asociación Europea de Truficultores, Michel Tournayre, serán los encargados de decidir quién es el ganador del concurso internacional de este 2026.

No obstante, antes de conocerse el desenlace hay mucho que hacer en torno a Cocinando con Trufa 2026. Cada uno de los equipos participantes está apadrinado por un restaurante de Soria y se podrán degustar los platos a concurso desde el jueves 5, convirtiendo el evento en algo abierto al público gourmet. Una ocasión irrepetible para conocer de primera mano lo que se puede llegar a hacer con la trufa negra de Castilla y León. Los restaurantes sorianos El Tilo de Vallecas, El Fogón del Salvador, La Cocina del Casino, El Trashumante, La Cepa, La Chistera, La Galiana y La Gastrotasquita son en esta edición ventanas al mundo.

Aún hay más. Y es que la trufa negra no crece en el plato y Cocinando con Trufa quiere presumir de todas las facetas de este hongo. Por ejemplo, con las visitas a plantaciones para prensa internacional desde el miércoles que permitirá dar visibilidad en sus países de origen a la labor que se viene desarrollando para convertir a la zona en una de las grandes productoras. O en la jornada técnica que recogerá la parte más cuantificable del ‘diamante negro’. La coordinará el director del Instituto Micológico Europeo y muy ligado a Soria Fernando Martínez Peña junto a asociaciones de truficultores o el experto Jaime Olaizola. Desde el campo al correcto uso gastronómico –hay ciencia detrás de los mejores resultados– se podrá aprender en una cita abierta de nuevo a chefs, comunicadores y aficionados. Tendrá lugar el 7 de febrero a modo de apertura.

Precisamente esa es una de las señas de identidad del congreso internacional, el hecho de que no haga falta ser un especialista para sumarse y aprender. El concurso, las citas en los restaurantes o la jornada técnica son citas abiertas a quien desee profundizar en la trufa negra y de hecho numerosos alumnos de hostelería se suman año tras año para demostrar que el sector tiene tanto tradición como futuro.

Para completar la novedades habrá un pase de cocina exclusivo para la prensa o una grabación especial para compartir con los alumnos del Instituto Culinario de América. Cocinando con Trufa quiere extender algo más que el aroma de la Comunidad.