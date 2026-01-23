La trufa de Soria viaja también a Tokio en esta edición de Trufforum

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

En plena campaña de producción de la trufa, el EMI ( European Mycological Institute) viajará también a Tokio en la nueva edición de Trufforum, y seguirá estando presente en Nueva York y Vic-Barcelona, consolidando así una red internacional de eventos que conectan a productores, científicos, cocineros, distribuidores y amantes de la trufa en tres continentes.

En esta edición histórica marca un nuevo hito en la internacionalización del conocimiento y la cultura de la trufa negra europea ya que por primera vez el foro viajará a Tokio, ampliando su alcance a Asia y reforzando su misión de difundir el valor científico, gastronómico y cultural de este producto emblemático.

La llegada de Trufforum a la capital nipona supone un avance estratégico para la difusión global de la trufa negra europea, abriendo nuevas oportunidades de colaboración con Asia. Japón, con una población cercana a los 125 millones de habitantes, es uno de los países donde el consumo de hongos está más arraigado en la vida cotidiana. Este altísimo uso de los hongos en la cocina se ve reforzada por el profundo interés japonés por la gastronomía de calidad, que impulsa también el crecimiento del consumo de productos premium como la trufa, cada vez más valorada por su aroma, su exclusividad y su capacidad para elevar platos tradicionales y contemporáneos.

Con esta expansión, el EMI reafirma su compromiso con la promoción internacional de la trufa negra y con el fortalecimiento de un sector que combina tradición, innovación y sostenibilidad.

Además de esta nueva edición en la Tokyo University of Agriculture el 5 de marzo, Trufforum mantendrá sus actividades presenciales en el Culinary Institute of America de Nueva York el próximo 10 de Febrero) y en Vic-Barcelona los días 7y 8 de febrero).

Organizado por el European Mycological Institute (EMI), de la que forma parte el Ayuntamiento de Soria, Trufforum cuenta con la colaboración de la Asociación de Truficultores Europeos (ATE), así como con el apoyo de instituciones públicas, empresas y asociaciones de truficultores de Teruel (Aragón), Occitania (Francia), Vic (Cataluña) y Soria. Estos territorios representan las principales zonas de producción de Tuber melanosporum a nivel mundial y son referentes en innovación, calidad y sostenibilidad en torno a la trufa negra.

Desde su creación en Zaragoza en 2017, Trufforum se ha consolidado como el principal foro internacional dedicado al intercambio de conocimiento científico, la conexión entre profesionales del sector y la promoción del uso responsable de la trufa.

En estos ocho años, más de 40.000 personas han participado en las distintas ediciones, y más de 500 profesionales y estudiantes internacionales de la gastronomía se han formado en el buen uso y conocimiento de la trufa negra, un producto clave de la gastronomía mundial y un motor de desarrollo rural.

La esencia de Trufforum reside en su colaboración directa con truficultores, cocineros y agentes del territorio, garantizando experiencias auténticas y una promoción responsable del trufiturismo en las zonas productoras.

El evento impulsa la valorización del territorio, la profesionalización del sector y la creación de oportunidades económicas ligadas a la trufa negra.

La conexión de Trufforum con la ciencia es uno de sus pilares fundamentales, desarrollando seminarios especializados, encuentros técnicos y living labs destinados a la transferencia de conocimiento y a la difusión de buenas prácticas en torno al cultivo, manejo, calidad, turismo y uso gastronómico de la trufa negra.

Trufforum contará con el respaldo del Comité Científico del EMI y con la colaboración del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (INIA-CSIC), del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), de la Tokyo University of Agriculture y del Culinary Institute of America (CIA).