El porcino, bloqueado por las concesiones de agua

El sector porcino de Castilla y León reclama que se armonicen a nivel nacional las dotaciones de agua establecidas por las diferentes cuencas para poder continuar con la actividad ganadera. Así lo pusieron de manifiesto durante la reunión que mantuvieron hace unos días con los responsables de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) los productores, agrupados en la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl). Su presidente, el soriano Miguel Ángel Ortiz, defiende que las concesiones deben actualizarse para continuar con el desarrollo de un sector que «supone la tercera parte de la actividad ganadera, da empleo a más de 15.000 personas y factura 800 millones de euros al año».

Los productores insisten en que las granjas de la Comunidad contribuyen a la buena salud de la balanza exportadora de Castilla y León, ya que envía fuera el 50% de los 1.100 millones de carne de cerdo que produce.

Ortiz sostiene que el sector porcino regional está realizando «un importante esfuerzo inversor en el desarrollo de proyectos sostenibles social y ambientalmente, y en la ampliación de otros tantos». De hecho, con datos publicados en el último informe de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, asegura que en el periodo 2005-2020 el sector ha reducido en un 41,2% sus emisiones derivadas de los sistemas de gestión de estiércoles de ganado porcino.

No obstante, Feporcyl cree que sigue siendo un sector muy denostado por organizaciones ecologistas y partidos políticos que han llevado a demonizarlo ante la sociedad, lo que está provocando bloqueos en las diferentes administraciones que dificultan de una manera decisiva la viabilidad de sus negocios y poniendo en entredicho la supervivencia del sector.

En este sentido, la federación de productores le pidió a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que traslade al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que se armonicen a nivel nacional las dotaciones establecidas por las diferentes cuencas, dado que no puede ser que las necesidades de agua sean tan dispares dependiendo de que el animal se críe en una provincia u otra. También demanda que se revisen las dotaciones de agua en las granjas de madres, dado que están infraestimadas, mientras que en las de cebo están sobreestimadas.

También se refirieron a las situaciones de precariedad de las dotaciones de aguas tras la entrada en vigor en el año 1985 de la Ley de Aguas. El organismo de cuenca se mostró tajante al respecto, dado que si entonces no procedieron a la inscripción de estos derechos la única manera de regularizarlas es vía contencioso administrativa.

Considera Feporcyl que el desarrollo a nivel regional que llevaba unos años experimentando el sector está siendo ralentizado por problemas en la tramitación de autorizaciones de la CHD en relación con los usos y aprovechamientos del dominio público hidráulico. Un retraso de expedientes que además está provocando pérdidas de subvenciones para ganaderos que solicitan ayudas de incorporación o mejora de explotación, e incluso muchos no se van a desarrollar ya: «No es una Comunidad para ir desperdiciando oportunidades y proyectos por la falta de diligencia en los tiempos de tramitación», indica el presidente.

«Tenemos unos consumos en Castilla y León muy inferiores a los de otras comunidades y defendemos que el agua es un recurso económico no sólo para empresas, sino también para las granjas. Aún tenemos agua porque en la Comunidad en total se consume un 33% de lo posible, de modo que no es un recurso escaso, y por ello no nos pueden coartar el desarrollo sólo a los mismos».

Así, solicitan a la CHD que se podría incrementar ese límite general hasta el 50%, lo que beneficiaría a particulares y todas las actividades económicas, incluida la ganadería.

Creen que debe participar en la mesa del diálogo del porcino, que se reúne de forma periódica varias veces al año y a la que asisten representantes de la Consejería de Agricultura, de Medio Ambiente, de las organizaciones agrarias. «Es la mejor manera de que el organismo de cuenca conozca de primera mano la realidad de este sector».