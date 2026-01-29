Tractores, agricultores y ganaderos recorren la capital soriana (fotos)

Jueves de tractorada por la capital soriana en una nueva protesta agraria con un nutrido grupo de personas y varios vehículos agrarios, esta vez, cortando calles a su paso.

El campo levantó la voz contra el acuerdo de Mercosur entre otras decisiones políticas que "niegan el futuro a la agricultura y la ganadería española"

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria

Tractores y un nutrido grupo de personas salieron a protestar en una lluviosa mañanaMARIO TEJEDOR Protestas del sector del campo por las calles de Soria