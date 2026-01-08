Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: Tractoradas en las carreteras sorianas

Las tractoradas están convocadas por UNASPI y se realizan "por la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria". Mañana tendrán continuación

UNASPI continuará con las movilizaciones

UNASPI continuará con las movilizacionesMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) realizó una tractorada por las carreteras sorianas contra las políticas que «están matando el sector primario». En Soria 25 vehículos partieron de Cadosa y marcharon lentamente al encuentro de otros bloques de tractores.

Las convocatorias españolas coinciden con las de otros países, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal y Grecia también están llevando a cabo manifestaciones masivas y bloqueos de carreteras.

