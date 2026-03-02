Impulso al sector ganadero y cárnico de Soria con este matadero en la provincia

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La actividad ganadera en Vinuesa ha conseguido cerrar el círculo de la carne con la venta on line de sus productos, una market place que lleva casi un año en marcha a raíz de la remodelación del matadero de la localidad, y que permite llegar a todo el territorio nacional. Aunque están todavía en los comienzos, los carniceros reconocen una satisfacción total, primero porque envían el género más allá de la provincia de Soria, pero sobre todo porque es un impulso al sector ganadero de la comarca, que ya tiene garantizado el relevo generacional, y al matadero, que moviliza más de medio centenar de empleos, entre directos e indirectos.

Son seis los carniceros, cuatro de ellos además ganaderos, que gestionan los pedidos bajo la marca ‘Vinuesa en tu mesa’, y en menos de 24-48 horas ya están en su destino. Cada uno factura de manera individual. Registran las peticiones a través de una aplicación que tienen vinculada con la página web, y el miércoles se cierra la plataforma para preparar los lotes que envían los jueves, a través del reparto en frío. Los principales destinos son País Vasco, Valencia, Barcelona, Madrid y La Rioja, pero han llegado a prácticamente todas las comunidades del país.

Los clientes ‘on line’ sobre todo demandan carne de ternera en forma de solomillo, filetes, chuletones, pero también picadillo de cerdo, chorizo fresco, lomo adobado o cordero lechal, además de los embutidos caseros. Todo el género de la provincia de Soria, fundamentalmente de la comarca de Pinares, El Valle y Tierras Altas.

Fernando Garrido, presidente de la Sociedad Cooperativa de Carniceros de Pinares, encargada de la gestión del matadero de Vinuesa, y a su vez uno de los seis carniceros que conforman la market place, reconoce que el proyecto «es un apoyo más al sector», en crisis desde hace muchos años, y que permite dar el impulso a los ganaderos que hay en la localidad y para garantizarles el futuro. Uno de ellos su hijo, de 26 años, «muy contento con seguir en la profesión», explica.

«Los pedidos van despacio, pero en aumento», destaca la carnicera de Vinuesa, Sara Briongos. Su marido, Leandro Medrano, es ganadero de bovino, producto que vende en su carnicería y a través de ‘Vinuesa en tu mesa’. «Sobre todo es carne de la comarca, porque nos ayudamos entre los ganaderos si estamos desabastecidos, pero si necesitamos de otras zonas sólo contamos con carne de la provincia», asegura.

Lo más importante a su juicio es que la venta directa evita intermediarios, lo que a su vez genera valor añadido en el sector ganadero y contribuye a fijar población joven, que ya ha tomado el relevo generacional de las explotaciones. De hecho, pone como ejemplo su hijo, que aunque ahora está estudiando cree que a futuro se quedará con el ganado. «Hay unos cuantos chavales que quieren quedarse», algo que lo vincula con el impulso que se ha dado al matadero de la localidad, el único público de la provincia, que hace unos años fue reformado por el Ayuntamiento de Vinuesa.

«Poco a poco la actividad va en aumento, a medida que se va conociendo nuestros productos de calidad gracias fundamentalmente a los veraneantes y a los turistas», señala Juan Luis García, que tiene la carnicería en Cabrejas del Pinar. Coincide con Sara Briongos en que la apuesta por el matadero municipal de Vinuesa está teniendo sus frutos en el relevo generacional: «Son gente muy maja y muy trabajadora que están convencidos de seguir con el ganado, que al fin y al cabo es lo que asienta población en las zonas rurales».

El matadero municipal de Vinuesa es el único matadero público de la provincia de Soria, que además de abastecer a la mayor parte de las carnicerías de la provincia, genera más de medio centenar de puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos. Un servicio que el Ayuntamiento de Vinuesa considera vital para el desarrollo económico de la provincia siendo motor para la ganadería de la localidad y de la provincia: «Tenemos más de 40 ganaderos en el municipio, asentados con sus familias, de modo que con el matadero ya rehabilitado, que estaba ya obsoleto, tienen la posibilidad de trabajar directamente con los carniceros para llegar al cliente final evitando grandes empresas y consiguiendo mejores precios», explica el alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria.

Sí que hay que recordar que hay otros dos mataderos privados: el de Industrias Cárnicas Llorente en Almazán, dedicado al porcino; y Carnard en Abejar, que sacrifica patos para la elaboración de patés y otros productos de la marca Malvasía.

Tras la remodelación que llevó a cabo el Consistorio municipal hace ya unos años, y en la que invirtió 315.000 euros con cargo al Plan Soria, acometió después el proyecto del punto de venta ecoeficiente y centralizado para productos cárnicos, éste a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, con otros 300.000 euros dentro de una iniciativa más amplia de apoyo al comercio rural de casi 800.000 euros que incluía también soterramiento de contenedores y aparcamientos disuasorios. La market place de los pedidos de los productos está ahora tutelada por el Ayuntamiento, pero la idea es que los propios carniceros la gestionen a futuro a través de la plataforma en sus móviles.