Vinuesa inicia las ventas de carne por internet a otras provincias

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La carne que se produce en Vinuesa se vende ya a través de internet en toda España. En el mes de mayo comenzaron las primeras transacciones. Se trata de un volumen apenas significativo pero ha permitido sentar las bases para el futuro que se presenta prometedor, según explicó el alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria.

Cinco carniceros locales han constituido la empresa Vinuesa en tu mesa, que va a estar tutelada durante dos años por el Ayuntamiento, para gestionar la plataforma que recibe los pedidos de productos cárnicos.

Las primeras ventas se han hecho a Galicia, Alicante, País Vasco y Sevilla, «pero han sido contactos que teníamos para ver el funcionamiento, lo que nos ha permitido familiarizarnos con la herramienta», explicó el alcalde.

El regidor visontino puso en valor esta iniciativa Vinuesa en tu mesa, que ha sido una apuesta del Ayuntamiento respaldada con fondos europeos, con motivo de la celebración de feria ganadera, un sector que cuenta con un peso específico que en la economía local, donde hay 40 ganaderos que se mantiene gracias al relevo generacional con jóvenes que quieren trabajar en el sector.

Con esta plataforma se busca desestacionalizar el mercado de la carne en Vinuesa. Los profesionales locales tienen mucho trabajo en verano, ya que durante esos meses se multiplica la población en el pueblo y también a otros a los que abastecen.

Además también se quiere ofrecer un producto de calidad «porque los animales son criados en Vinuesa y se sacrifican en nuestro matadero y es aquí donde se procesa la carne», puntualiza Soria. Estos meses ha comenzado una fase de formación sobre base económica y conocimiento en redes sociales, dirigida a los profesionales visontinos y también se realizará un promoción del web para darla a conocer.

Este proyecto de venta de carne de Vinuesa por internet se sustenta en las mejoras que del matadero. Se han llevado obras de mejora y acondicionamiento para poner adecuar las instalaciones a la normativa actual, así como se ha realizado una ampliación.

Es el único matadero que está en funcionamiento en la provincia y es gestionado por los carniceros en forma de cooperativa y desde estas instalaciones donde se procesará y se prepararán los pedidos, como chuletones, corderos en fresco o incluso productos procesados, que se repartirán en otras provincias españolas.