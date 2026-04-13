La IGP Manzana de Soria sella la calidad con más valor añadido

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Manzana de Soria es “un producto muy distinto al resto de las manzanas que se cultivan en Europa”, y es en lo que se ha basado la Asociación de Productores para presentar la solicitud para conseguir la Indicación Geográfica Protegida (IGP), ya sólo pendiente del visto bueno del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), para que luego finalmente lo apruebe la Comisión Europea, una resolución que esperan tener antes de final de este año.

Y si es favorable la Asociación obtendrá la publicación en el registro de indicaciones y denominaciones protegidas de la Unión Europea, y mientras tanto deberá elaborar el reglamento de funcionamiento, el modelo de gestión y de organización, así como de inspección y control.

La IGP Manzana de Soria se convertirá así en la segunda figura de calidad de esta fruta en Castilla y León, dado que en 2001 ya se registró la Denominación de Origen Protegida de la Manzana del Bierzo por unas características que definen, identifican y diferencian las variedades Reineta Blanca y Reineta Gris tradicionalmente producidas en esta comarca leonesa del resto de reinetas.

Hasta el momento sólo existe la IGP Manzana de Girona, en vigor desde 2003, que se solicitó por su producción histórica en la provincia catalana. Sin embargo, el viaje hacia el reconocimiento oficial y la protección de la calidad de la Manzana de Soria se inició porque se trata de “un producto muy distinto al que se cultiva en el resto de Europa por el clima y la altitud, con uno de los mayores niveles de acidez, que le otorga un punto extra para que haya un equilibrio en boca”. Además, el hecho de tener un nivel tan alto de azúcar y de acidez permite una conservación más eficaz.

Para los productores de manzanas de Soria la figura de calidad de la IGP supone un reconocimiento a todo el esfuerzo y dedicación para producir una manzana muy diferente a la de otras zonas de Europa, por las condiciones climatológicas de la provincia, con años muy complicados con lluvias, hielos y sequías que conllevan que cueste mucho más cultivar manzanas que en el resto.

Esta IGP les permitirá además una mayor difusión que acercará el producto a los canales de distribución para que le den un valor añadido. No es otra cosa que reconocer el origen, porque en estos momentos se paga más por una manzana de fuera que del país.

La tramitación de este proceso arrancó hace ya dos años, pero lo cierto es que las empresas productoras de manzana en la provincia llevan desde hace más de diez años buscando que la manzana ocupe un lugar preferente que beneficie al sector de la provincia gracias a «ese punto dulce que adquiere la fruta por la altitud».

Así lo señaló en su momento Nufri, la empresa leridana que aterrizó en la provincia en 2008 para plantar 700 hectáreas de manzanos en La Rasa, la finca de mayor extensión de este cultivo en Europa, y que además lidera la petición de la IGP junto con Altos de Yara, Frutas Queralt y Amettler Origen.

Son cuatro de las firmas que han apostado por Soria desde que el regadío está ganando terreno motivadas por la altitud, que han convertido a la provincia en la que más manzanas produce, También en la comarca de la Ribera del Duero están Frutas Queralt y Ametller Origen, ubicadas en Olmillos, localidad pedánea de San Esteban de Gormaz. Y ya en la comarca del Moncayo Valverde de Ágreda alberga una finca de 40 hectáreas de manzanos bajo la marca Altos de Yara, de Señorío de Rioja.

Para Gabriel Sáez-Benito Sáez de Guinoa, al frente de la plantación en Valverde de Ágreda de Altos de Yara, la IGP permite un sello a la calidad y el sabor de las manzanas de Soria que le reportará un valor añadido.