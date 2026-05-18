Las tormentas dejan ya en Castilla y León 14.000 hectáreas arrasadas

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El mes de mayo ha arrancado igual de complicado que terminó abril para el campo de Castilla y León, debido a las sucesivas tormentas que han arrasado por el momento casi 14.000 hectáreas, la segunda Comunidad más afectada por el pedrisco hasta ahora por detrás de Castilla-La Mancha, donde las tormentas han dado al traste con 16.000 hectáreas. Burgos es la provincia que más daño ha registrado, con 4.204,52 hectáreas, mientras que Salamanca o Segovia apenas han tenido siniestros, con 7,04 y 6,62 hectáreas, respectivamente.

El director territorial de Agroseguro en Castilla y León, José Ignacio García Barasoain, reconoce que aunque en las zonas puntuales donde ha caído el pedrisco no ha hecho gracia, la realidad es que las tormentas de las últimas semanas han realizado un aporte de agua muy beneficioso, especialmente tras las altas temperaturas y ausencia de precipitaciones del inicio de la primavera.

«Llevábamos mes y medio sin agua y algunos días con más de 27 grados de máximas, de modo que el campo estaba muy justo, incluso pensamos en que podría llegar a repertirse el año 2023, con una sequía desastrosa. Pero llegaron las lluvias, que en general han supuesto un alivio, aunque en todo caso, todos aquellos agricultores que hayan sufrido siniestro tienen los daños por pedrisco incluidos en las coberturas, como siempre».

Y es que han caído en apenas unos días más de 100 litros por metro cuadrado, «que no es que estemos salvados, pero dan un respiro».

Lo que sí que lleva observando Agroseguro es que en los últimos años se están atendiendo siniestros por pedrisco en unas fechas no habituales para ello: «Hasta ahora a finales de abril y en mayo lo que nos preocupaba eran las heladas, pero no el pedrisco, que era más propio de junio o julio, antes de la cosecha».

En total hasta fecha han quedado arrasadas en Castilla y León casi 14.000 hectáreas (concretamente 13.932,81 hectáreas). Una cifra que Barbarin valora desde la objetividad como baja teniendo en cuenta que en la Comunidad se siembran cada año dos millones de hectáreas de las cuales están aseguradas más de 1,8 millones.

Según los datos de Agroseguro, más del 70% son fincas de cultivos herbáceos, con 9.926,60 hectáreas dañadas. Hay otras 2.174,78 hectáreas de uva de vino, 1.318,86 hectáesa de industriales no textiles, además de 238,70 hectáreas de forrajeros y 273,87 hectáreas de otros cultivos.

En estos momentos los peritos están dando prioridad a la tasación de los viñedos, ya que la campaña viene muy adelantada provocada por una primavera soleada y las altas temperaturas de las últimas semanas. Entre 25 y 30 técnicos están evaluando los siniestros en viña. Actualmente el 80% ya han sido peritados para dar respuesta a la necesidad de los viticultores de realizar los trabajos de limpieza, poda en verde o de cicatrización lo antes posible e incluso de tratamientos fúngicos o contra el mildiu por la humedad.

Todavía no es posible una estimación económica, ya que dependerá de la evolución de los cultivos a partir de ahora. Sí que cree Barasoain que la indemnización principal de estos siniestros se la llevará el viñedo, ya que para calcular el daño en los herbáceos queda esperar a la cosecha.

Los principales episodios de pedrisco se produjeron a lo largo de la última semana abril y los primeros días de mayo. El del día 28 de abril afectó a una franja territorial concreta definida entre el municipio de Alar del Rey, en Palencia, y el de Villadiego, en Burgos. Los principales cultivos afectados fueron los herbáceos, con una superficie reclamada, hasta ahora, de 2.500 hectáreas.

A continuación, el episodio del 29 de abril afectó al municipio de Rueda, en Valladolid (con la uva de vino como principal cultivo afectado), y al municipio de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila (con los cultivos herbáceos como los más dañados). En total, las tormentas ocurridas durante ese día afectaron a 2.700 hectáreas.

A estos daños hay que sumar otras 1.000 hectáreas reclamadas repartidas entre producciones de remolacha, uva de vino y cultivos herbáceos por episodios tormentosos ocurridos en la comarca de El Páramo de León los días 27 de abril y 2 de mayo.

Burgos es la provincia más afectada, con 4.204,52 hectáreas dañadas por el pedrisco sobre todo en el alfoz de Burgos y la comarca del Arlanza, lo que supone más del 30% de toda la superficie arrasada a raíz de las tormentas en toda Castilla y León. Le sigue muy por detrás Valladolid, con 2.738,21 hectáreas, y en tercer lugar, León, con 2.675,15 hectáreas. A continuación, Soria, con 1.710,39 hectáreas, y Palencia, con 463,48 hectáreas. El resto de provincias apenas han tenido afección: En Zamora los agricultores han dado parte en 171,05 hectáreas, y Salamanca y Segovia, registran cifras residuales, con 7,04 y 6,62 hectáreas, respectivamente.

Por comunidades, diversas provincias de Castilla-La Mancha y Castilla y León, así como la provincia de Zaragoza, han sido las que han sufrido el mayor impacto. De forma más puntual, también se han registrado incidencias en las comarcas de Rioja Alta y Rioja Baja (La Rioja), en la comarca Valle del Río Seguro, en la Región de Mucia, así como en Navarra y en Galicia.

Las principales producciones afectadas son las de fruta, cultivos herbáceos, viñedo, cultivos hortícolas y remolacha azucarera. La superficie ya recibida con siniestro supera las 37.000 hectáreas, pero se estima que llegará a las 50.000. La previsión de indemnización por todos los episodios de pedrisco de abril y hasta el 7 de mayo se sitúa entre 45 y 50 millones de euros.

Los daños que ocasionan este tipo de episodios meteorológicos están cubiertos por el sistema de seguros agrarios, que actualmente ya ha desplegado cerca de 200 peritos en los trabajos de tasación de las producciones afectadas.