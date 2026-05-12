La tormenta de granizo azota a la provincia: "Es como si hubiese nieve en Soria"

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los avisos de la Aemet por lluvias y tormentas con granizo se han cumplido en la provincia. Numerosos pueblos de Soria y la capital se han llevado una breve pero intensa 'pedregada' que ha llegado a cubrir el suelo de blanco. "Es como si hubiese nieve en Soria", relataba una sorprendida conductora, que había cruzado la ciudad sin complicaciones desde la zona del Mirón... y al llegar a Los Pajaritos había encontrado la calle Almazán repentinamente blanca.

Granizo fino pero abundante acumulado en Soria por la tormenta.MARIO TEJEDOR

También desde otras zonas de la provincia como el tercio norte han llegado imágenes de carreteras cubiertas por el granizo y con fuertes lluvias, llegándose a cubrir la calzada. "Pues han pasado de caer 'lentejas' a caer 'garbanzos'", apuntaba una vecina del Calaverón resguardada mientras se engrosaba el granizo. A las 14.00 horas la Aemet aún carecía de datos actualizados sobre los litros por metro cuadrado caídos en sus distintas estaciones de Soria, pero no parece improbable que en unas cuantas se llegue a los dos dígitos.

La Calle Almazán de Soria, cubierta por granizo.HDS

Las tormentas han entrado sobre todo por la zona suroeste, de Tiermes y Berlanga de Duero, para ir subiendo en diagonal por la provincia barriéndola hasta la comarca del Moncayo. Las previsiones de distintos sistemas de radar siguen marcando precipitaciones en la tarde de este martes, aunque más dispersas y ya con menos visos de caer con rayos y truenos.

La Agencia Estatal de Meteorología desactiva los avisos tanto por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora; como la de tormentas con posibilidad de "granizo y rachas fuertes" a las 20.00 horas de este martes. En un principio no hay avisos ni para el miércoles ni para el jueves, y de llover lo hará -al menos con la previsión actual- de forma suave.

Cuestión distinta es el viernes, donde vuelve a aparecer el símbolo del rayo tanto en la previsión matutina como en la vespertina. Una jornada más de tormentas en Soria que viene a completar una primera mitad de mayo marcada por las lluvias, los truenos y temperaturas más suaves que en abril.