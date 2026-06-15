Asaja Soria lanza un SOS del campo por la fertilización

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El sector agrario lanza un SOS por el campo, en plena crisis de fertilizantes, con un mercado mundial marcado por las tensiones geopolíticas, el encarecimiento de la energía y las restricciones en el comercio de materias primas clave, que ha provocado un incremento exponencial en los costes de producción agrícola y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchos países ante la dependencia externa de fertilizantes químicos. Ante este escenario, Asaja Soria busca soluciones para una ‘Fertilización sostenible’ en unas jornadas que se celebrarán esta misma semana en la capital soriana y para las que contará con los máximos referentes en la materia con el fin de sentar las bases para lograr la reducción de unos insumos que están ahogando a los agricultores y ganaderos.

Y es que al sector no sólo le preocupa el encarecimiento de los fertilizantes, sino la dependencia del mercado internacional y la volatilidad del mismo, sujeto a los conflictos políticos, que no se compensan con los precios a los que está el cereal, de modo que trabajan a pérdidas, más aún esta campaña, con una cosecha que en la provincia se va a ver mermada al menos en un 30% por el calor, como ya calculaba el agro hace unos días. “No puede ser que el agricultor tenga unos gastos de 900 euros y el cereal esté a menos de 200 euros la tonelada”, indican desde Asaja Soria. Un problema que a juicio de la organización agraria provincial no sólo afecta al campo: “La sociedad en conjunto debe tomar conciencia de que sin fertilizantes no hay producción y si no se cultiva no va a haber alimentos. Tenemos un problemón muy gordo y tenemos que buscar soluciones cuanto antes”, señala el secretario técnico de la organización, Juan Francisco Barcones.

Por todo ello, Asaja Soria ha organizado este foro en el Aula Magna Tirso de Molina sobre ‘Fertilización sostenible’ en el que se va a poner de manifiesto la situación límite que afronta el sector con el fin de aportar ideas para buscar soluciones y asentar un documento del que partir para reducir costes y ser eficientes, reducir productos contaminantes y ser más sostenibles, y en última instancia conseguir la independencia fitosanitaria.

Las jornadas arrancarán el jueves 18 de junio a las 10.30 horas de la mano de la presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, y del presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano. A continuación, Juan Francisco Barcones explicará los objetivos de las jornadas a los asistentes.

El programa se ha elaborado en torno a cuatro mesas redondas donde se va a hablar desde las novedades de los fertilizantes de última generación a los productos elaborados localmente a partir de biomasa, que se perfilan como una alternativa estratégica que reduce la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales.

En ‘Avances tecnológicos en la fertilización comercial’ estarán presentes las primeras empresas en el sector, como Fertinagro, Syngenta, Eurochem y Asoefit, en una mesa moderada por el vicepresidente de Asaja Soria, Fernando Borque.

También moderará la segunda mesa sobre las técnicas para aplicación y gestión de material, en la que entra en juego la Inteligencia Artificial, y en la que participarán la Universidad de Valladolid, Copiso, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), la Asociación Soriana de Empresarios de Reparación y Venta de Maquinaria Agrícola (Asema) y Aerobur.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, arrancará la mesa sobre ‘La ganadería y la fertilización orgánica natural’, moderada por el secretario general de Asaja Soria, Sergio Moreno, que contará con la presencia de la Asociación de Productores de Porcino de Soria (Aporso), además de Copiso, la Fundación Soriactiva de Caja Rural de Soria y Fertinagro.

Por último, a las 18.30 horas, ‘Productos valorizables de origen orgánico en la fertilización’, donde expondrán su trabajo varias empresas que se dedican a poner en valor residuos orgánicos y transformarlos en fertilizantes, como Biolvegas, Enercorr, Biorig y Transagro.

La jornada del viernes 19 de junio arrancará a las 11.30 horas de la mano del presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, en la que se tratará sobre la normativa y su aplicación.

En la primera parte hablará sobre la ‘Nutrición sostenible de los suelos agrarios’ la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Busutil Fernández. Y de ‘Las zonas vulnerables y la gestión de residuos’, el jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Jaime Fernández Orcajo.

También se planteará la legislación en la Unión Europea. El director de Asaja en Bruselas, José María Castilla Baró, indicará ‘El rumbo en Europa’, con la directiva de Aguas y Nitratos, el plan de fertilización que tiene y la nueva PAC 2028-2032 en la que ya se está trabajando.

Con todo ello se pretende elaborar un documento de conclusiones que entregará a los asistentes Ana Pastor antes del cierre de las jornadas. Tras el vino español, a las 17.00 horas, está programada una visita a los campos de ensayo de Asaja en Almazán para dar cuenta de los ensayos de los nuevos fertilizantes agrícolas.