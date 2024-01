El despropósito del urbanismo en Soria. ¿Revisar el plan general?

Creado: Actualizado:

El Partido Popular, alarmado por los numerosos casos de irregularidades en el Área de Urbanismo, ha solicitado en el Ayuntamiento de Soria la convocatoria de una Comisión extraordinaria de Urbanismo (que se ha celebrado este viernes 19 de enero) y la dimisión o cese del concejal responsable de este servicio, Sr. Rey. Bien está que se exija orden en el delicado campo del Urbanismo, pero también conviene presentar a los sorianos los casos más llamativos de la mala práctica del Ayuntamiento. Lo que sigue solamente es responsabilidad de quien lo firma.

EMBUDO EN EL PASEO DEL ESPOLÓN. Una impresentable acera en el extremo oeste del Paseo que no cumple la Normativa estatal ni la del propio Ayuntamiento sobre anchos mínimos de aceras y que, además, es impracticable cuando llueve. Las protestas vecinales no han conseguido la corrección por el Ayuntamiento ni por el concesionario de tamaño disparate. Es llamativa la preferencia dada al interés privado del concesionario frente al general de dotación de amplias aceras en tan principal paseo público. Paseo público, dicho sea de paso, hurtado a un concurso de ideas para entregar su diseño a la promotora-concesionaria del aparcamiento.

SOLAR DEL CIRCO (entre la calle García Solier y la avenida de Valladolid). El Ayuntamiento ha aprobado la ordenación de tan singular solar propuesta por el promotor propietario del suelo, con un incremento hasta 9 alturas (el Plan General las limitaba a 7) del futuro edificio de viviendas en la avenida de Valladolid, la sustitución de una calle peatonal de 14 metros de anchura por un pasaje o pasadizo de 4 metros de anchura y la reducción de unos 1.450 metros cuadrados (40%) de espacios públicos en beneficio del promotor privado.

Y la última ocurrencia del equipo que rige el urbanismo en la ciudad es proponer ahora lo que rechazó antes de aprobar la nueva ordenación: que el aparcamiento previsto en superficie, de 1.940 metros cuadrados, y computado como «espacio libre» (no es una broma) se haga en subterráneo. Y surge la pregunta: ¿quién lo pagaría ahora, teniendo en cuenta que servirá fundamentalmente a la futura superficie comercial que ocupará la planta baja del edificio de viviendas? Todo apunta a los sufridos sorianos a través de su Ayuntamiento. ¿Falta de previsión o acuerdo previo con el promotor sin la menor transparencia?

CERRO DE LOS MOROS. Con un proyecto puramente especulativo de modificación del Plan General que supone un auténtico atentado contra el patrimonio cultural-paisajístico de Soria.

Para que no haya dudas: la propiedad de los suelos no ha cumplido ninguna de sus obligaciones ni plazos máximos legales para el desarrollo del proceso de urbanización, por lo que no ha consolidado ningún derecho urbanístico, y si el Ayuntamiento modificara la calificación de los suelos sus propietarios no tendrían ningún derecho indemnizatorio. Ahora bien, como quiera que hay un expediente en fase de tramitación, el proceso debería ser el siguiente:

-1º) Denegación motivada por el Pleno de la aprobación provisional de la propuesta presentada por la propiedad –básicamente la ordenación general, y, como consecuencia, la detallada- (múltiples razones se han expuesto en alegaciones y multitud de artículos en prensa), y

-2º) Inmediata redacción y aprobación inicial por el Ayuntamiento de una modificación puntual del Plan General en el Sector del Cerro de los Moros, calificando como rústicos con protección la práctica totalidad de los terrenos y manteniendo una mínima edificabilidad únicamente en los bordes de las calles Marcelino Camacho y Camino de La Rumba como cierre o remate de las edificaciones de la ciudad, sin necesidad de nuevas calles ni sistemas generales, y destinada a viviendas y posibles equipamientos para el barrio.

Cualquier negociación posterior debería ser con TODOS los propietarios de suelo y siempre a partir de la valoración de los terrenos con su nueva calificación, nunca con un solo propietario, aunque sea mayoritario y se llame Méndez Pozo.

Y ahora resulta que tampoco está claro quién o quiénes son los verdaderos propietarios del 68,42% de los terrenos del Sector, con las repercusiones que su conocimiento debiera haber tenido en las actuaciones municipales.

¿Qué ha hecho el Ayuntamiento? Nada, no ha hecho nada. Toda la iniciativa se ha dejado en manos del poderoso promotor privado, desoyendo las importantes protestas ciudadanas y de instituciones culturales y las aportaciones técnicas y jurídicas de profesionales independientes.

PAJARITOS II. Un enredo plagado de ilegalidades y esperpénticas soluciones aprobadas o propiciadas por el Ayuntamiento: construcción de una planta en exceso (la famosa quinta planta de áticos), tramitación de una modificación del Plan General para legalizar esa quinta planta (misión imposible), orden de derribo y orden de no derribar, absurda autorización de un forjado ilegal como soporte de placas solares no previstas en la licencia de construcción, un almacén ilegal sobre los áticos ajustados a la licencia (la cuarta planta), un acuerdo fantasma de permuta de bienes cargado de sospechas de corrupción… ¿Más? Sí, unos compradores víctimas de los desafueros municipales con un futuro muy poco halagüeño para la ocupación legal de sus futuras viviendas.

Una auténtica huida hacia adelante contraria a la Ley, a la Normativa municipal, a la jurisprudencia y al más elemental sentido común. ¿Hasta dónde?

Y una vez más, en el origen del problema unas secretas negociaciones con el promotor. No parece que las intenciones municipales vayan por el camino de la legalidad, y este asunto ya ha entrado en el terreno de la Justicia.

NUEVA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. Bien por la construcción de la depuradora aguas abajo de la presa de Los Rábanos, bien. Se trata de un paso crucial para lograr la limpieza de las aguas del embalse y poder darle los usos de todo tipo que ese logro posibilitará. Actuación capital para Soria.

Pero en asunto tan principal el Ayuntamiento tendría que explicar su silencio y pasividad desde que, en diciembre de 2018, Golmayo acordó su retirada del proyecto (con el apoyo de la Junta, claro está) poniendo en riesgo su éxito y provocando un inevitable incremento de coste, tanto de las obras como de su futura explotación y mantenimiento, para Soria y Los Rábanos. Y, de paso, explicar cómo afectará lo anterior al bolsillo de los sorianos.

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU). Los casos citados no animan a confiar en la posible revisión del PGOU por el equipo responsable de tanto desatino. En realidad este equipo ya ha permitido una auténtica revisión de facto: más de 30 modificaciones puntuales del Plan al gusto y medida de los promotores privados.

Pero siempre queda la esperanza en un futuro cambio radical de los objetivos que rijan las condiciones del desarrollo urbano de Soria: una ciudad pensada para facilitar la vida y la agradable convivencia de los ciudadanos y no por y para los negocios inmobiliarios.

Para ello se requerirían algunas condiciones previas. La primera y principal que el equipo que dirija la revisión del PGOU, amén de comulgar, obviamente, con las directrices políticas marcadas por el gobierno socialista, esté formado por profesionales de reconocido prestigio y experiencias sobresalientes en tan singular campo (por tratarse de enderezar la maltratada ciudad). La segunda que la revisión se haga con verdaderas condiciones de participación ciudadana y transparencia absoluta. Y la tercera, claro está, que desaparezca del equipo político rector de la revisión del Plan el actual concejal de Urbanismo. En otro caso, mejor esperar.