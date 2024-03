Carta abierta al todavía concejal Luis Rey

Creado: Actualizado:

Me dirijo a usted a raíz de sus declaraciones sobre el Cerro de los Moros que publica El País de 26 de febrero. Declaraciones que, por lo demás, no son nuevas, pero que vertidas en un medio de difusión nacional añaden una nueva losa de falsedades a la habitual cantinela en defensa de un singular promotor privado. Sólo hay dos posibles interpretaciones de sus palabras: o son producto de una absoluta falta de sensibilidad cultural unida a una ignorancia culpable que no ha comprendido la magnitud del daño que el proyecto supone para Soria, o son la manifestación de un total cinismo que oculta lo que ya sabe que pretenderá hacer.

Dice usted que trabajan para preservar el paisaje y evitar demandas (se entiende que para el caso de que el Ayuntamiento decidiera modificar la calificación de los terrenos en el Plan General de Ordenación Urbana-PGOU-), y usted sabe que éstas, caso de producirse, no tendrían ninguna posibilidad de prosperar. Lo recordaré en esencia.

El Ayuntamiento tiene la irrenunciable y discrecional potestad legal de modificar el PGOU, con la adecuada justificación en beneficio del interés público, generando derecho a indemnización a los propietarios de los suelos afectados por la reducción o supresión de posibles derechos urbanísticos consolidados.

La calificación de unos terrenos en el PGOU como urbanizables es una mera expectativa de adquisición de esos derechos, que solamente se adquieren o consolidan con la iniciación material de las obras de urbanización (así es la Ley, que así intenta poner freno a la especulación improductiva, y así sentencia el Tribunal Supremo). Hasta ese momento, lo único que hay es la expectativa, la posibilidad de su adquisición, y esa es la situación del Cerro de los Moros, para el que únicamente se está tramitando una propuesta de modificación del PGOU 17 años después de su aprobación. Quiere decirse que la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, si verdaderamente decidiera recalificar los terrenos como rústicos, sería nula frente a los propietarios del suelo.

O sea, que peligro de demandas cero. No debería intentar alarmar a la población con tan falsos argumentos.

El verdadero riesgo para Soria es que mientras ustedes no modifiquen el PGOU los propietarios del suelo podrán seguir presentando propuestas para sacar adelante lo que el actual PGOU les permite. Eso sí es una amenaza real para Soria. Por esa razón es acuciante la necesidad de que de una vez por todas hagan su trabajo honradamente, denieguen oficialmente la aprobación provisional de la modificación propuesta del PGOU y archiven el expediente, único requisito para que el Ayuntamiento proceda de inmediato a modificar el PGOU. ¿Ha leído usted las alegaciones presentadas al proyecto en la información pública del mismo? Sería una buena cura para su pobre arrogancia.

Afirma usted que no iban a admitir la construcción de viviendas que atentaran a la “visual” de San Saturio, como figura en el PGOU de 2006 del PP, y que negocian una propuesta de la empresa en la que baja la edificabilidad, quita viviendas unifamiliares y salva zonas de la construcción. Y que tienen que ver si “encaja” (creo haber leído bien: encaja, no en caja).

Pues le recordaré varias cosas que usted ya conoce y que hacen ridículas (por ser educado) esas declaraciones. En primer lugar el paisaje no es tal para observarlo desde un determinado punto de vista. El paisaje está ahí para su contemplación más o menos gozosa desde cualquier punto de vista, y, sobre todo, para sumergirse en él sin sobresaltos debidos a posibles destrozos de su esencia. Puede visualizarlo desde fuera o desde dentro, y su obligación es protegerlo en su totalidad. ¿Lo entiende?

Porque ya dijo usted en sede municipal que el mirador del Castillo estaba hecho para la contemplación de la ermita del santo y no para otras minucias. Pero es el caso que tanto desde San Saturio como desde el Castillo o desde Pajaritos o desde el aire en globo o paracaídas es imposible ocultar más de 30 bloques de viviendas de seis plantas. Y eso ya se lo han dicho en el informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 4 de octubre de 2022, que usted debería conocer y asumir, en el que estudian esas “visuales” que tanto le gustan a usted y descubren la patraña de las presentadas por el promotor.

Es falso de toda falsedad que el promotor haya propuesto reducir la edificabilidad. Si usted hubiera estudiado mínimamente la propuesta (mejor esto que llamarle mentiroso) habría comprobado que la reducción de edificabilidad residencial en la última propuesta se debe a dos causas muy sencillas: la eliminación como propios de los terrenos propiedad de Renfe (19.905 metros cuadrados) y el cumplimiento del mínimo destinado a usos terciarios. No reducen ni una milésima el coeficiente de edificabilidad incluido en el PGOU, a pesar del vergonzante ruego transmitido en carta del Alcalde. Ni una milésima, señor concejal.

En el PGOU se establece un mínimo del 30% del total en viviendas unifamiliares (entre 360 y 400) que el promotor no elimina en su propuesta, sino que las transforma en viviendas colectivas, por exclusivos intereses especulativos, en bloques de seis alturas, incumpliendo descaradamente la obligación legal de destinar un mínimo del 20% a viviendas unifamiliares (el PGOU es más exigente). Esto, unido a su recomendación de concentrar las 1.304 viviendas en la zona donde el PGOU preveía 850 viviendas en bloques de 4 alturas, ha llevado a la inconcebible propuesta de construir 34 bloques de 6 plantas que acabarían con ese paisaje que dice quieren preservar.

Con la propuesta que dice estar negociando (¿quiénes, dónde, cuándo?, ¿conoce la palabra transparencia? ¿y la homónima ley?) nacería frente a San Saturio y en la falda

del Castillo un nuevo barrio con una población del 10% de la actual de la capital-que no crece-, igual a un pueblo como Ólvega, pero sin ningún equipamiento de servicios sanitarios, educativos, deportivos o religiosos de los que nunca habla, pero que serían obligados, que también serían edificios de varias plantas y que la propuesta sitúa ¡en la falda del Cerro de los Moros donde el PGOU planta las viviendas unifamiliares!

De modo que la propuesta que con tanto interés negocian no reúne ninguna de las “virtudes” que usted le asigna. Ni protege el paisaje, ni reduce la edificabilidad, ni salva ninguna zona de construcciones, sino todo lo contrario.

Así que menos “ver si encaja”, porque ya sabe usted las desastrosas consecuencias que tendría la aprobación de la propuesta. Lo primordial ahora es que el Ayuntamiento estudie las alegaciones presentadas al proyecto y ejerza sus irrenunciables y discrecionales competencias para denegar la propuesta MP-27 de modificación del PGOU e inicien de inmediato una modificación del mismo para cambiar la calificación de la práctica totalidad del suelo como rústico con protección, SIN NINGÚN RIESGO DE INDEMNIZACIONES.

No sé qué oscuros compromisos puedan ustedes haber adquirido en este asunto, pero le pido, como soriano que ama su ciudad, que usted y el Alcalde cumplan las obligaciones que les impone la confianza que les ha otorgado la población soriana y frenen la barbarie que planea sobre el Cerro de los Moros. Pueden y deben hacerlo.

Ricardo Mínguez Izaguirre. Dr. Ingeniero de Caminos. Urbanista.

P.D. No han explicado ustedes quiénes son los verdaderos propietarios de los suelos que vendió en 2006 la sociedad Cerro de los Moros S.L. Porque si fuera de nuevo esa sociedad la propietaria (sentencia del Tribunal de lo contencioso de 16 de octubre de 2023) no sé qué demonios hacían ustedes tramitando una propuesta –la MP-27- de quienes no lo serían. Y si lo fueran, ¿cómo es que admitieron a trámite una reclamación económica de quienes no eran propietarios de los terrenos? Deberían explicarlo a los sorianos.