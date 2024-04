Capacidad, pistas y despistes

Creado: Actualizado:

Tal vez los 7 goles que encajó el Numancia en tierras madrileñas no fuera cosa de la capacidad o incapacidad del entrenador para plantear un partido trascendental, porque parece que los problemas tienen que ver con las pistas que un profesional del periodismo pueda dar a la hora de hacer su labor. Un trabajo, por cierto, bien hecho como el del jefe de Deportes de este periódico, Félix Tello, que este viernes fue el inesperado protagonista de unas esperpénticas declaraciones de un Javier Moreno que, quizá por falta de capacidad para afrontar la tensión de un final de liga, arremetió contra el periodista por contar lo sucedido en un entrenamiento que presenció estando debidamente autorizado a ello. Según el míster, que la prensa informe sobre un jugador lesionado y otro que es duda es dar pistas al rival y dejar en desventaja al Numancia. Tal vez el entrenador no haya leído mucha prensa y no sepa qué pasa con la información que se publica sobre cualquier club. Igual tampoco sabe que el responsable de abrir o cerrar las puertas de un entrenamiento es él. La labor de Tello fue la de un profesional intachable. La reacción del entrenador parece más fruto de inseguridad o de un intento de jugar al despiste, echar balones fuera, porque le supera la responsabilidad de hacer ascender a un equipo de la tradición y el presupuesto del Numancia, al que Heraldo Diario de Soria ha apoyado siempre y lo seguirá haciendo, por supuesto con información veraz y compromiso con los lectores.