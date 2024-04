Las dudas de Soria Ya ante las europeas

Creado: Actualizado:

LAS elecciones para el Parlamento Europeo, para las que en España se abren los colegios electorales el 9 de junio, cerrarán un primer semestre cargado de citas electorales en España. El año se inició con las galleas en febrero y ahora esperamos las del País Vasco este mes, el día 21, a las que seguirán las catalanas el 12 de mayo, un mes antes de la cita europea. Como siempre, todos los resultados tendrán interpretaciones que van más allá del ámbito al que se circunscriben esos procesos electorales e incluso pueden llegar a provocar que haya nuevas convocatorias, como sucedió con los comicios municipales, responsables a la postre de que hubiera generales en pleno verano. Los comportamientos de los electores varían en función de la convocatoria y por eso en ocasiones considerar a unos comicios como test de los siguientes puede provocar errores. Pasó en las generales respecto a las municipales, pero hay muchos casos más.

Para Soria Ya, que no se presentó a las municipales, la sorpresa fue que las generales les relegaron a tercera fuerza política después de haberse estrenado en las autonómicas de 2022 como vencedores en la provincia. Hubo diferentes circunstancias para el fiasco de los sorianistas en las generales y quizá no se pueda fijar una causa como la fundamental, pero, en cualquier caso, en Soria Ya se arrepienten de no haber concurrido a las municipales, aunque la decisión en su día se tomó casi por unanimidad. Pasaron de poder haber sido decisivos en los principales municipios de la provincia a diluirse en las generales. Ahora hay un nuevo reto por delante para Soria Ya y es la decisión de la España Vaciada de concurrir a las europeas. El desafío no es fácil porque el último eurodiputado de 2019 lo consiguió la coalición encabezada por el PNV con más de 630.000 votos. Se supone que el eurodiputado en España se abaratará, pues se eligen 61, dos más que en 2019, pero será en cualquier caso una meta complicada para la España vaciada, lo que genera dudas en Soria Ya. Eso, y que las organizaciones que formarían la coalición no son homogéneas ideológicamente y quizá no todas atienden a la transversalidad tanto como quieren los sorianos, empeñados en desmarcarse de las etiquetas izquierda o derecha.

Las reuniones de la España vaciada para abordar el asunto de las europeas son semanales y Soria Ya participa, pero no se aprecia en ellos entusiasmo. Tal vez no les ilusione mucho un test electoral en este momento y en ese ámbito, el europeo, pues en su corta vida como agrupación electoral primero, para presentarse a las autonómicas, y como partido político después, poco antes de las generales, sus votos pasaron de los más de 18.000 con los que ganaron las regionales en la provincia a los menos de 10.000 que cosecharon en las generales, que sirvieron para que los dos grandes partidos se sacaran la espina de las regionales.