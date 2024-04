Empresarios y socialistas, a la greña en Soria

Creado: Actualizado:

Pocos y mal avenidos. Se podría pensar que eso es lo que sucede en Soria, provincia acuciada por la despoblación, si se atiende a los rifirrafes que se producen entre los socialistas y los empresarios representados por FOES, la CEOE soriana que preside el también presidente de la patronal castellano y leonesa Santiago Aparicio. Se podrían entender roces por diferencias ideológicas, pero no es lo que está sucediendo últimamente. El motivo de la disputa es algo sobre en lo que en teoría hay, o quizá había, consenso: las ayudas de funcionamiento a las empresas, popularmente conocidas como fiscalidad diferenciada, que durante años ha defendido la sociedad soriana de forma prácticamente unánime. Ya saben, son esas que autorizó Europa para Soria, Cuenca y Teruel, por tener una densidad de población por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y que pueden llegar al 20% de los costes laborales de una pequeña o mediana empresa. Foes y las patronales de Cuenca y Teruel se quejan de que España se ha quedado a años luz de ese 20% y una encuesta que han publicado ha escocido al secretario general de los socialistas sorianos, Luis Rey, porque la mayoría de los empresarios consultados consideró las ayudas como insignificantes y un porcentaje amplio ni sabía que existían. Eso es porque se aplican automáticamente como descuentos en la cuotas de la Seguridad Social y cómo será la rebaja para que algunos ni se den cuenta. Rey cree que el desconocimiento habla mal de FOES, que por su parte pide al socialista que arrime el hombro para que las ayudas lleguen a ese máximo del 20%. Lo curioso es que las dos partes lo quieren y, aunque es un gobierno socialista el que se ha quedado tan lejos de ese límite, en el PSOE de Soria se defiende. Quizá haya que buscar esa cierta agresividad verbal en otros ámbitos. Una posibilidad es echar la vista atrás, hacia las elecciones. La plataforma Soria Ya, en la que podían coincidir antes los socialistas y los empresarios, entre otros muchos, dio el paso hacia la política, con un triunfo electoral sorprendente en últimos comicios autonómicos, al lograr tres de los cinco procuradores sorianos. El PSOE se sintió especialmente amenazado, pues fue el que más votos cedió a la agrupación electoral sorianista, que hoy ya es un partido político. La ausencia en de Soria Ya en las municipales y su fiasco en las generales (en las europeas lo van a tener también complicado) no ha reducido el resquemor socialista, que ve a los empresarios liderados por Santiago Aparicio como animadores del salto a la política de Soria Ya. Y ese sentimiento en alguna ocasión les ha hecho dudar sobre la intensidad de las ayudas a las empresas o la forma de llevarlas a cabo. Y no deja de ser triste que haya pelea sobre eso, cuando sería una ventaja para Soria, al menos para intentar dejar de ser pocos, aunque quizá haya que empezar por solucionar la parte de mal avenidos.