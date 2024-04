Nuevas frecuencias de tren que deben llegar de otras mejoras aún pendientes

Creado: Actualizado:

Buenas noticias ferroviarias para Castilla y León. Ese el titular que puede resumir las últimas semanas en la Comunidad. A la llegada de los Avlo ‘low cost’ de Renfe, los primeros en arrancar desde Valladolid se le suman los de la francesa Ouigo, que ayer echaba a andar desde la capital vallisoletana y Segovia, casi a la vez que desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, su titular Óscar Puente anunciaba dos nuevas frecuencias de Alvia para Comunidad, en este caso en Salamanca y Burgos, de camino a Madrid. Y, a todo esto, se le suma el arranque de los trenes Avril hacia Asturias y Galicia, con la oferta de billetes lanzado por Renfe.

Sin duda, un impulso importante en la mejora del tráfico ferroviario de Castilla y León, del que se benefician varias provincias de la Comunidad. Una mejora que viene motiva por la llegada de los nuevos trenes S-106, los Avril de Talgo a Asturias y Galicia, lo que provoca un efecto dominó, como lo denomina el ministro, que conlleva la prestación de nuevos servicios y líneas en la Comunidad.

En la segunda fase de esta reasignación de trenes, se prevé la llegada de un Alvia, con un tren S-121 de Talgo, a la línea entre Salamanca y Madrid. Una frecuencia altamente demandada por la sociedad salmantina, toda sin excepción alguna. De ahí que deba valorarse su puesta en marcha, al igual que el hecho de que se estudiará la incorporación de la quinta frecuencia pero cuando dispongan de otro material, que se incorpore a la flota de Renfe.

Como bienvenidas y en el mismo rango de valoración deben situarse ese nuevo Alvia hacia la capital de España desde Burgos, por todo lo que supone para los numerosos pasajeros que hacen uso de esa línea de alta velocidad, tanto en la capital burgalesa como en Valladolid.

Pero esta es la cuenta del haber para Castilla y León, en lo que tráfico ferroviario se refiere: Salamanca, Burgos, Valladolid, Segovia... Pero conviene que el Ministerio de Transportes no olvide el debe. Como el caso de Soria, por poner sólo un ejemplo, al que hacía referencia el titular de la cartera de Transportes para asegurar y garantizar que se mejorará el tráfico ferroviario en la provincia soriana, pero pedía paciencia. Es cierto que está recién aterrizado en el Ministerio y que no puede solucionar retrasos y olvidos de años y años, de ahí que es bueno que no tenga presente que estas mejores y nuevas frecuencias no pueden hacer olvidar otras aún pendientes.