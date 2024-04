Dichos y hechos

Creado: Actualizado:

«El desarrollo urbanístico de la zona de los Royales hace necesario ejecutar un nuevo colector aguas abajo que permita dar salida al cuantioso volumen de aguas pluviales que se recoge en las zonas de nueva urbanización».

«Existen obras esenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como las que tienen que ver con el subsuelo y la red hidráulica. Sabemos que son obras incómodas y complejas, pero también imprescindibles. La construcción del nuevo colector es necesario para eliminar los problemas de evacuación y pluviales de la zona en expansión de esta ciudad».

El autor de estas palabras es usted, señor alcalde, pronunciadas el día 27/8/2021 en relación con la nueva construcción del Colector de la Avenida de Valladolid.

«Cuando hablamos de hacer ciudad con mayúsculas pensamos también en esta prestación de servicios de calidad». Estoy totalmente de acuerdo con Vd., nunca mejor dicho. Pero lo que necesitamos los ciudadanos son HECHOS. ¿Cómo vamos a pensar que vivimos en una «ciudad con mayúsculas» si cada vez que vienen tormentas se nos inunda el garaje, trasteros, ascensores y en algunos casos sale el agua por los inodoros de las viviendas?

Voy a recordar lo expuesto en mis comunicados anteriores: El año pasado sufrimos 4 inundaciones por tormentas, la última el día 4 de septiembre, en garajes, ascensores y trasteros, en mi comunidad de propietarios de la calle Duque de Ahumada de esta capital, de la que soy presidente de uno de los portales. Fue necesario contar con los servicios del parque de Bomberos.

He podido comprobar que no somos los únicos que sufrimos tal circunstancia en esta calle. El presidente de la comunidad de otro edificio me facilitó imágenes en las que se puede ver inundado el garaje y cómo fluía el agua por el inodoro de una de las viviendas, como consecuencia de las inundaciones del día 4-9-2023.

Los problemas de inundaciones existen igualmente en otras de la zona, como son: León, Zaragoza, Avda. Constitución, etc.

El administrador de fincas y yo mismo nos hemos dirigido al Ayuntamiento, en varias ocasiones, para solicitar la construcción de un nuevo colector en este sector de expansión y desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. Últimamente, con fecha 07-03-24, nuestro administrador envió escritos en relación a las inundaciones de nuestra comunidad y otra de la calle León, adjuntando sendos informes del técnico correspondiente. Estamos esperando la correspondiente respuesta.

El colector que era válido y suficiente hace 20 años, obviamente no lo es en la actualidad; como así lo demuestra los problemas de inundaciones que padecemos y los Informes técnicos correspondientes:

«... tenemos constancia de que en la zona hay varios edificios con los mismos problemas en días de lluvia intensa. Esto unido al hecho de que en esos días el colector ni si quiera es capaz de evacuar el agua del alcantarillado, como se ha podido ver en las rejillas de evacuación de la rotonda y alrededores más próximos, nos hace pensar que, al menos parte del problema radica en que el colector actual no es capaz. Se sobrecarga frente a la cantidad de agua derivada de la evacuación de la zona en momentos puntuales, bien sea por obstrucciones o por falta de capacidad».

«Modificación de colector general por parte de Ayuntamiento».

«Si el problema último residiera en que el colector general está infradimensionado y entra en carga, ninguna de las soluciones propuestas eliminaría el problema existente. (Entre otras, instalación válvula antirretorno y evacuación secundaria de pluviales al exterior)».

«Sería conveniente un estudio por parte del Ayuntamiento de Soria de los diámetros del colector, así como el estado del mismo frente a posibles atascos, teniendo en cuenta que en esta zona existen varios edificios con una problemática similar y que es posible que el crecimiento urbano de la zona haya superado las previsiones de dicho colector».

La solución definitiva en tal caso consistiría en la sustitución por parte del Ayuntamiento de Soria del colector general, por otro de mayores dimensiones capaz de asumir la cantidad de agua de lluvia derivada y revisando las acometidas del edificio según los cálculos de carga del colector».

Conforme a lo expuesto, aquí se está produciendo una relación de causa/efecto. Como la causa precede siempre al efecto solicito nuevamente, señor alcalde, realice las gestiones oportunas sobre el estudio técnico-económico correspondiente, a fin de dar solución a los problemas de inundaciones que estamos padeciendo los vecinos afectados.