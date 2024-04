Creado: Actualizado:

Faltan viviendas públicas en Soria. Al menos eso se desprende de los datos facilitados por la Delegación de la Junta de Castilla y León en Soria y publicados en este medio el pasado martes. Al parecer, en Soria hay 1.047 inscritos como demandantes en el registro regional de la comunidad autónoma para adquirir una vivienda. De ellos, 525 pertenecen a la capital. El gobierno regional parece estar haciendo los deberes, pero no parece ser suficiente ante tal demanda. Es verdad que desde el gobierno autonómico están en marcha distintas actuaciones en esta materia -tanto en la capital como en la provincia-, pero mucho me temo que no las suficientes para dar cobertura al cien por cien de las solicitudes. No me malinterpreten, el esfuerzo del gobierno regional es digno de reconocimiento, pero la incertidumbre de muchos jóvenes que ven pasar los años con la esperanza de poder acceder a una vivienda, lo es más aún. En nuestro país el problema de acceso por parte de los jóvenes a la vivienda viene de lejos, rozando incluso el drama en algunos casos. Es un asunto difícil de solucionar, pero no imposible. En Soria la situación respecto a otras provincias españolas es mucho mejor sin lugar a duda. Es verdad que la baja población como la que aquí tenemos facilita y mejora mucho las estadísticas en algunos casos, pero, por otro lado, no es menos cierto decir que en los últimos años se ha dado acceso a cientos de sorianos a una vivienda pública. El famoso bloque de las viviendas de los Camineros es un buen ejemplo del trabajo bien hecho. Demasiados años llevaban esos bloques en un absoluto abandono, y ahora puede verse ya tras años de oscuridad, luz en sus ventanas por las noches. La acción del gobierno regional en materia de vivienda no acaba frente a la Estación de Autobuses, porque también en la cercana calle de Eduardo Saavedra se va a realizar una promoción de 38 viviendas financiadas con fondos europeos. También desde el ayuntamiento de la ciudad -no reconocerlo sería faltar a la verdad-, se está apostando en los últimos años por facilitar el acceso a la vivienda, aunque he de reconocer que a cuentagotas cuando podría ser de una manera más incisiva. Recordarán que hace unos años el consistorio soriano compró 300.000 metros cuadrados de terreno que pertenecían a la extinta Martinsa-Fadesa, y hoy en día seguimos sin saber para qué exactamente. No negaré jamás que esta adquisición fue una buena operación, pero no querer intervenir con ella en el mercado inmobiliario para favorecer a los jóvenes, resulta extraño hasta para el partido que siempre pretende enarbolar la bandera de los derechos sociales. Con tal cantidad de terreno y sin necesidad de convertirse en promotor (a algún constructor le daría de hecho un cuajo o patatús), el ayuntamiento tiene en su mano , si así lo quiere, acabar de una vez con el problema de la vivienda para jóvenes en la capital.