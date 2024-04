El cambiazo

Creado: Actualizado:

En muchos aún pervive aquel ‘Cambio’ publicitado por el PSOE en el 82 que dio pie a la mayoría absoluta histórica cosechada por Felipe González -aunque nada hubiera sido posible sin la labor previa y espectacular de la UCD de Suarez- con la que esperábamos el inicio de un periodo auténticamente democrático y un estado de derecho de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Sin embargo, muy pronto, en el 85, el PSOE se hartó del Poder Judicial y, dominando el resto, lo embridó con la LOPJ 6/1985, ratificada después por el PP, para poner fin a todas nuestras aspiraciones y esperanzas de democracia, ley y libertad.

A partir de ese momento, de una forma lenta pero constante, todo se ha ido deteriorando y ahora nos encontramos con una PPSOE a la que le sobran tanto la Ley como la Constitución porque reducen su campo de maniobra a la hora tanto de retener como de ejercer un poder político que ya no quiere barreras de ningún tipo. En Soria lo vemos a diario con el PSOE parapetado en el Ayuntamiento de Soria, convirtiéndolo en el ‘Cortijo Consistorial de Soria’ (USO dixit) y al PP haciendo otro tanto en la Diputación. Hace demasiado tiempo que casi todos padecemos una ‘política de poder’ en lugar de una ‘política de soluciones’. Hace demasiado tiempo que las Administraciones e Instituciones Públicas están al servicio de los Partidos en lugar de estarlo al de los ciudadanos que las pagan. Hace demasiado tiempo, en definitiva, que estamos abandonados a nuestra suerte.

Toda la ‘ingeniería legal y constitucional’ que desarrolla la PPSOE no va dirigida a solventar ninguno de los problemas ciudadanos –que lógicamente se acumulan- sino a mantener una soberanía que la PPSOE hurtó al Pueblo desde el inicio de la Transición. Desde esa oscura Transición que nos venden como ejemplo de todo (dime de lo que presumes…) Sin embargo, hoy, la PPSOE, menguada por el fracaso de su gestión, no aspira a reconquistar el Poder sino solo a retenerlo. No les basta la confusión del Ejecutivo y el Legislativo, ni la alteración del peso de cada voto y unas elecciones hechas a su medida gracias a la LOREG. Ni la ausencia de representatividad. Ni siquiera controlar los altos tribunales les basta. Por eso ahora quieren todo: desde la economía, controlada a través de varios oligopolios que sirven y se sirven de la PPSOE, como el resto de las instituciones quedando, en 2024, muy pocos espacios ajenos a su acción de poder. No creo equivocarme al afirmar que en lugar del ‘Cambio’ prometido, la PPSOE nos ha dado un ‘Cambiazo’ de libro con el que hemos regresado, poco a poco, a una dictablanda no de chaqué, sino de chaqueta de pana, pero dictablanda al fin y al cabo.

En su escala, en Soria podemos observar esto mismo porque es un modelo que han extendido a todos y cada uno de los territorios del país, sin perjuicio de cesiones puntuales en Vascongadas y Cataluña a cambio de garantizarse el apoyo de los partidos tribales en Madrid. En este cambalache los ciudadanos ajenos a los imperantes y su séquito no ganamos ni ganaremos nada nunca. Tenemos que lograr ese ‘Cambio’ que nos negaron entonces y hacerlo antes de acabar en una Cuba sin Caribe. Debemos recuperar la separación y el equilibrio entre los distintos poderes del Estado, y la unidad y la igualdad ante la ley, la representación… Debemos recuperar Incluso la libertad de expresión, cada vez más limitada por la presión política y rogar mientras tanto para que nuestros editores sean capaces de arrostrar las presiones que conlleva un clima tan asfixiante como frentista. No estoy con nadie ni tampoco contra nadie. Simplemente, rechazo este timo autoritario. El que quiera dictadura, hay donde elegir.

Rechazo ese ‘cambiazo’ de la PPSOE que nos ha relegado a ser la 16ª Potencia Mundial –desde ese 8º puesto en el que nos dejó el General- gracias a la desindustrialización iniciada por Solchaga y seguida después por todos los demás gobiernos al dictado tanto de los USA como de la UE. Históricamente, solo dos de los veintiún países hispano hablantes consiguieron industrializarse, España y Argentina para más señas, y si no cogemos pronto el toro por los cuernos utilizando la palanca del voto, único resquicio del poder ciudadano que la PPSOE no puede tocar, no quedará ninguno. Te invito a que les des la espalda a los trileros de la PPSOE y a que apuestes por nuevas propuestas políticas. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Prométeme que, por lo menos, lo pensarás un poquito.

(Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados)