Permítanme el eufemismo, pero a pesar de la cortesía y el buen ambiente en el encuentro del presidente de la Junta de Castilla y León y el alcalde de Soria el pasado miércoles en Valladolid, Mañueco y Mínguez no se besaron. Conozco a ambos, y ambos saben perfectamente comportarse en público. El mandatario regional como buen castellano, es un verdadero líder en cuanto a las buenas formas se refiere, y nuestro alcalde, ya saben, es un animal político que saluda y abraza a todo el mundo, con la especial cualidad de hacerle sentir por unos instantes al abrazado que es su amigo de toda la vida. La pregunta ahora es cuánto durará esa cordialidad que rezumaba la sala del colegio de la Asunción. Al parecer y en palabras de los asistentes, el encuentro fue «largo, extenso y cordial». Y digo que cuánto durará el buen rollo, porque esa puesta en escena no se la creen ni ellos. La política es así; y es que, si realmente uno cumpliera todo lo prometido, o accediera a todo lo solicitado, la misma dejaría de tener razón de ser. La política es una negociación continua y una batalla de ideas para llevar a cabo una mejora en la vida de los ciudadanos. En Soria, durante muchos años, no negaré que hubo un sentimiento de orfandad hacia el gobierno de la Junta de Castilla y León. Pero eso creo que con el tiempo ha cambiado, porque si es verdad que nunca la ciudad ha estado tan activa a nivel de obras por parte del ayuntamiento capitalino, no es menos cierto decir que también por parte del gobierno regional se ha querido tanto en la capital como en la provincia, arrancar esa espina que los sorianos llevaban clavada mediante una fuerte inversión en obras e infraestructuras para mejorar el día a día de los ciudadanos. Sobre la mesa y durante el encuentro, fueron desfilando proyectos de la ciudad ya en marcha como el Hospital de Santa Bárbara, el polígono industrial del PEMA o el nuevo centro de Formación Profesional. También otros que parecen no arrancar del todo estuvieron presentes en la cita. Uno de ellos, la esperada ampliación del Palacio de la Audiencia. Un proyecto que arrastra un retraso considerable, no por falta de compromiso presupuestario por parte del gobierno regional, sino por su englobamiento en un proyecto mayor de remodelación de toda la zona por parte del ayuntamiento de la ciudad. Y también, cómo no, salió a colación la pretensión del alcalde de una nueva Escuela Oficial de Idiomas. Y aquí me gustaría hacer una reflexión. Desconozco la ubicación que se desea para esta futura escuela, pero si la intención es eliminarla del centro de la ciudad como se viene haciendo últimamente con otros organismos y enviarla a los extrarradios, será un grave error que perjudicará a muchos sectores. Pero no nos pongamos en lo peor. Disfrutemos del buen rollo de nuestros líderes local y regional, al menos y como ya he dicho, mientras les dure…