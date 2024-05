Listas de espera, por buen camino, pero con desequilibrios inaceptables

Creado: Actualizado:

Por fortuna para esta sociedad y por desgracia para los agoreros del horror este trimestre tampoco llega el apocalipsis a la sanidad de Castilla y León. Mejoran ligeramente los tiempos de la espera quirúrgica. Ligeramente, pero mejoran y se acortan. Considerablemente menores los 114 días de espera media para operarse en Castilla y León que la media nacional, situada en 126 días, según el último barómetro del Ministerio de Sanidad. Castilla y León está mejor en este aspecto que la media del conjunto de las comunidades autónomas. Y mucho mejor que la mayoría de ellas. Son datos y son irrebatibles.

Se desmorona así otro de los mantras en los que el principal partido de la oposición, el PSOE de Tudanca, se ha enrocado en los últimos tiempos sin ahondar en el detalle de los problemas de la sanidad, que los hay. Como los hay en el crecimiento económico imparable de España, pese a que, de forma simétrica a Castilla y León, la oposición, en este caso del PP de Feijóo, se ha aferrado al apocalipsis económico y laboral que tampoco acaba de llegar, para alivio de la ciudadanía. Cuando las cosas van bien. O, al menos no van mal, es todo un problema para quien ejerce la oposición. Pero se puede ejercer ese control desde una sintonía con la realidad, no con los sueños húmedos de lo que no ocurre.

Y los problemas en la sanidad existen. Y en concreto en las listas de espera. Y parece que van camino de ser endémicos. Hay tres hospitales (Salamanca, León y El Bierzo) que desentonan con la media regional. Especialmente agudo y grave es el caso salmantino, la mayor inversión de la Junta en modernización de las dos últimas décadas no concilia con que los tiempos de espera sean más del triple que en un hospital vallisoletano, por poner casos análogos. Y no vale seguir buscando excusas de tahúr de póker. Algo no funciona y es hora de que empiece a funcionar. Porque los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos vivan donde vivan. Es la igualdad que el PP exige al gobierno central en sus cesiones a los independentistas. Y es lo que puede exigir cualquier ciudadano de Castilla y León al gobierno de PP y VOX en su coalición en la Junta.

La oposición podía intentar un discurso constructivo para corregir estos problemas en vez de el «todo mal» que ni cala ni encardina con la realidad. Hay que corregir los desequilibrios territoriales, que si en algún ámbito no son aceptables, es en el de los servicios esenciales, como el de la sanidad. Esencialmente porque los impuestos son iguales para todos. Para catalanes. Pero también para salmantinos, leoneses y bercianos, a efectos sanitarios.