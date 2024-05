Sánchez y el Numancia

Creado: Actualizado:

Los umpa lumpas del PSOE de Soria bailan como locos con Sánchez. ¡Qué tío! Nos pone a reflexionar a todos y luego sigue como si tal cosa con su política de la nada. “Huérfano", así se sintió Luis Rey durante esos cinco días de incertidumbre que han terminado con "una buena noticia para la democracia y para el PSOE y mala para los creadores del fango". Mientras, Javier Muñoz le mandaba "un mensaje de apoyo, comprensión y solidaridad, ante los ataques despiadados que está sufriendo por parte de toda la esfera de la derecha". El alcalde, pobre, no ha podido manifestarse porque ni está en Soria ni se le espera, salvo en las fiestas sanjuaneras.

Como, en el fondo, el aparato del partido les considera idiotas, les facilita un credo sencillito para que lo repitan hasta que llega el siguiente. ¡Ay de quien no se lo sepa! No sé por qué, pero los incontestables éxitos de Sánchez me recuerdan mucho a los del CD Numancia. Un futbol de primera que juega en cuarta. Así juega Sánchez. Nos hundió en la pandemia y aún no ha sabido sacarnos del marasmo que provocó, a pesar de acumular todo el poder con su ejercicio anticonstitucional del estado de alarma, como dejó declarado el Tribunal Constitucional. El resto de los socios europeos, siendo mucho más tontos, sí lo han conseguido. España sigue en cuarta división con Sánchez y su mayoría Frankenstein que, a fuer de progresismo, está dejando la piel de toro como un erial. Especialmente la España Vaciada. Esos éxitos no molestan a la fachosfera, sino a todos aquellos que los padecemos en el día a día.

La fachosfera no existe. Es el nuevo coco con el que pretenden seguir asustando al sorianito medio porque el ruido de sables ya le queda demasiado lejos. Esa ultraderecha que viene a comernos crudos a todos cosechó históricamente un solo diputado, Blas Piñar, únicamente en las elecciones del 79, sumando 378.964 votos. Desde entonces, nada de nada. Ha desaparecido. VOX suma 3M de votos, pero son de gente que ha abandonado al PP hartos ya de tomaduras de pelo por el pacto secreto con el PSOE (la PPSOE). La ultraizquierda, sin embargo, sumó casi 3,9M de votos en las pasadas Generales de 2023 (los 3.044996 votos de SUMAR, los 466.020 de ERC y los 335.129 de ETA BILDU). Saquen ustedes sus propias conclusiones.

Claro que hay críticas. En democracia tiene que haberlas. Y lo peor es que no son bulos. Es muy cierto que nuestra economía va mal. Que nuestra balanza comercial va peor. Que tenemos un paro estructural desmedido que se intenta disimular con los fijos discontinuos. Que el sistema de pensiones está a punto de reventar. Que la deuda está disparada. Que el sector privado está asfixiado. Que todo gravita ahora sobre un sector público improductivo. Que los impuestos crecen porque no existe productividad. Que no se puede ahorrar. Que el parque automovilístico envejece porque no hay dinero para comprar coches. Que los eléctricos son un objeto de lujo, etc… A los partidos no les molesta, pero sí a los ciudadanos.

Para mejorar económicamente tienes que arrimarte a un partido o al Tito Berni, a Luis Rubiales, a Koldo García… o visitar el despacho de Begoña Gómez que se ha convertido en una especie de Urdangarin o en una versión del hermano de Alfonso Guerra. El resto lo tenemos cada vez más difícil. A los escándalos del PP –es la PPSOE amiguitos- le suceden ahora estos escándalos del PSOE, corregidos y aumentados porque aquí sí que hay avances. Este es el ‘fango’ al que se refiere el PSOE. Trataron de eliminarlo con la publicidad institucional -¿cómo puede haber publicidad institucional que premia a unos medios en detrimento de otros en un país democrático?- pero, a la vista de que los medios subvencionados siguen publicando alguna cosa, ahora pretenden sustituirlos por un nuevo NODO producido en Moncloa.

La cosa se va a poner muy fea y hasta el PP teme que el PSOE rompa el pacto secreto de la PPSOE para hacerse con el poder unilateralmente. Roma no paga traidores y los que nos vendieron con Mariano Rajoy –auténtico padrino de Sánchez- son tan culpables como el propio PSOE de todo lo que está pasando. Ahora tenemos que decidir si continuamos con este staff técnico que nos ha traído a cuarta división o apostamos por nuevos partidos que nos saquen de este atolladero democrático-político y económico. Tú decides.

(Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados)