Castilla y León debe ganar peso, presencia e influencia en Europa

La presencia en las listas europeas de dos figuras destacadas de la política de Castilla y León debería servir para reforzar los intereses de nuestra comunidad en el nuevo mandato que saldrá de las próximas urnas en España el 9 de junio. Dos vallisoletanos en los carteles de PP y PSOE. La socialista, ya veterana en Europa, Iratxe García. El popular Raúl de la Hoz, veterano en la política autonómica. No es fácil encontrar acomodo en las codiciadas listas europeas. No rige la territorialidad. La prueba es que el PP no ha tenido a nadie en el último mandato, tras la retirada del incombustible abulense Agustín Díaz de Mera.

Y pese a que la territorialidad no es lo que rige en la confección, la presencia de dos figuras destacadas debería servir para que Castilla y León resuene, o, al menos, suene en el parlamento europeo. Resuene y suene en asuntos tan importantes como la agricultura o como el Medio Ambiente. Disponer de representantes en la eurocámara debería servir para abrir las puertas de los despachos que tantas decisiones adoptan sin contar con los territorios. El caso más elocuente es el del lobo, donde la decisión de la sobreprotección fue un problema sobrevenido que ahora hay que arreglar cambiando la norma, aunque para ello la Junta, esa cansina administración, tenga que aportar el censo que requiere la maquinaria burocrática europea. Se juntan dos tortugas de la política:Bruselas y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, aunque también podría llamarse de demoras y retrasos varios y constantes. Y así va pasando el tiempo mirando uno para el otro y lo del lobo sin solucionar para desesperación de ganaderos, que ya no saben cuál de los dos organismos es más inútil.

La presencia de dos figuras destacadas de la política de Castilla y León debería servir para muchas cosas en favor de Castilla y León. Otra cosa es pasar de las musas de la política al teatro de la sociedad. En cualquier caso, ahora al menos se dará la circunstancia de la rivalidad, de la que carecíamos hasta ahora. Y eso siempre espolea la acción política. Es una lástima que Pedro Sánchez haya decidido prescindir del leonés Ibán García del Blanco, quien realmente ha desarrollado una intensa actividad en el parlamento europeo, seguramente dejando en evidencia a muchos que se toman Europa como un retiro dorado y suculentamente remunerado. Incomprensible la decisión de Ferraz con uno de sus mejores activos, por muchas facturas que tenga que pasar al PSOE de Tudanca. Lo de García del Blanco, un desacierto en toda regla para la política real.