De radares y corzos

Creado: Actualizado:

Hace unos días este Heraldo recogía la noticia de que la fauna silvestre, en Soria, es la responsable del 79% de los 1.941 accidentes de tráfico que sufrimos en 2023 en esta provincia dejada de la mano de la PPSOE. Estamos hablando de 1.500 accidentes por animales al año (siempre en números redondos, porque hubo 1.580 en 2021 y 1.866 en 2022) cuando la media era de 900 a principios de siglo (pasaron de 1.000 a partir de 2016). Algo se está haciendo rematadamente mal. La opinión pública sigue, sin embargo, despistada porque los titulares inspirados por la PPSOE –ese fango gubernamental con el que nos bombardean a diario- apuntan siempre en otras direcciones: hacia la velocidad, el alcohol o las drogas (ver, por todos, estos dos titulares recientes: ‘Los accidentes con animales caen en 2023 tras subir un 130% desde 2013’ y ‘El 80% de las infracciones en Soria son por exceso de velocidad y un 7% por el uso del móvil’). No señor, los accidentes no caen, sino que aumentan, como también lo hacen las víctimas, y la velocidad, el móvil, el alcohol y las drogas no están detrás de una parte significativa de los mismos, sino de una parte pequeña.

En Soria manda el corzo con 1.132 accidentes –casi el 60% del total- frente a los 224 de jabalíes, los 82 de ciervos, los 11 de perros, los 16 de zorros y esos 11 de tejones. Y en Soria tenemos 3 de los 20 tramos de carretera más peligrosos a nivel nacional. La palma se la lleva el tramo comprendido entre el punto kilométrico 9.800 y el 14.800 de la SO-100 –Soria-Quintana Redonda– al que le sigue el tramo que va del kilómetro 378.4 al 383.4 de la N-234 –Abejar-Cabrejas del Pinar- para cerrar con los 5 primeros kilómetros otra vez de la SO-100. ¿Han visto ustedes algún cartel que les advierta, en dichos puntos, de que están en uno de los 20 tramos más peligrosos de España? Pues eso. No avisan porque sería reconocer su inutilidad y prefieren dejarte a los pies de los caballos antes que reconocer que no hacen bien su trabajo.

Entonces, está claro que el animal más peligroso de todos es el político, particularmente el de la PPSOE, que ha renunciado a la seguridad vial para apostar decididamente por la recaudación: anuncian 520.000 controles para lo que queda de 2024 –uno por cada cuatro conductores- y no paran de montar radares fijos, móviles, volantes, de tramo…, la mayoría camuflados de alguna manera. ¡Son unos cracks de la recaudación! Lo de proteger al ciudadano lo dejan para mejor ocasión. La PPSOE sabe perfectamente que tres de cada cuatro fallecidos lo son en carretera convencional, que la salida de vía supone más de la mitad de los accidentes con víctimas y que el 30% de los accidentes de tráfico en España se producen a consecuencia del mal estado de la vía. Empero nadie habla de esto. No atienden las causas principales que afectan a nuestra seguridad porque eso requeriría una inversión –más el mantenimiento correspondiente- de alrededor de 10.000M€ que prefieren gastarse en otras cosas como propaganda, amiguetes, etc… ¡menudos cuentistas!

Estamos, pues, ante un nuevo timo político. Otro más de la PPSOE. No quieren fomentar la seguridad vial porque el ciudadano les importa una higa. Quieren la pasta y la pasta está en manipular a la opinión pública para señalar al conductor como culpable y así justificar que después pueda ser vigilado y castigado. Una manipulación que habilita su política recaudatoria basada en el aumento indiscriminado de las multas, mientras soslayan el problema que generan a miles de ciudadanos a los que la PPSOE deja abandonados a su suerte en las carreteras españolas. Un auténtico engaño porque otra política es posible. Una política que advierta de los peligros reales, que no esconda los radares, que mantenga las vías bien señalizadas y en condiciones en lugar de trasladarle, normativamente, toda la responsabilidad al conductor.

Además, este tipo de política vial-recaudatoria supone otro problema más para esa España Vaciada que concentra el grueso de las carreteras convencionales. ¿Dónde se están yendo los Fondos Europeos? Acuérdense de estas cosillas la próxima vez que les llamen a votar en lugar de lamentarse continuamente y votar a los de siempre. La PPSOE nos engaña continuamente y es la mayor productora de fango informativo que existe. Cuando les vuelves a votar les estás invitando a que te sigan engañando. Háztelo mirar.

Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.