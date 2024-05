El PP hace oposición a VOX

Creado: Actualizado:

Algunos en mi partido han perdido el norte. Y hasta el sur diría yo. Unos por acción y otros por omisión. Y así nos va. El pasado jueves seguí el pleno municipal y como dicen los jóvenes, aluciné en colores. Yo pensaba, ingenuo de mí, que nuestro enemigo político a abatir era el alcalde. Al menos ese ha sido durante muchas legislaturas pasadas el objetivo del Partido Popular. Ya sabemos que el alcalde es un hueso duro de roer. Sus consecutivas mayorías absolutas nos lo han venido diciendo. Pero el objetivo, a pesar de no haber dado aún con la tecla adecuada, debería de ser ese y no otro. En el transcurso del pleno, como decía, se trataba la solicitud por parte de VOX de declarar a la capital como “ciudad taurina”, y todo, a raíz de la decisión del ministro de Cultura de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. Bien es cierto que desde hace más de 10 años Soria tiene ya reconocido ese título. Pero el más que probable despiste de los concejales del partido de Abascal en Soria, no justifica el desatinado e iracundo ataque hacia el concejal de VOX por parte del concejal popular al que le tocó defender el asunto.

De “vagos e incapaces” les llegó a tildar, entre otras lindezas, el concejal popular en una alocución incomprensible y del todo desafortunada. Cuando en la legislatura pasada el entonces portavoz del grupo popular metió también la pata solicitando para los padres Franciscanos la medalla de oro de la ciudad a raíz de su marcha y cierre del colegio, (estando ésta otorgada también desde mediados del siglo pasado por la entonces corporación municipal), no recuerdo a nadie del equipo de gobierno o del resto de la oposición, y ni mucho menos al alcalde, perder las formas y el respeto —y bien podrían haberlo hecho—, por ese también desacierto. En el citado pleno, hasta el alcalde quedó sorprendido por esa cáustica alocución del PP a VOX. Aunque más que sorpresa y conociendo al personal, créanme, (y olfato no me falta), los socialistas sorianos deben de estar encantados de que otros les hagan el trabajo sucio.

Y no me extraña, porque viene siendo habitual a la par que incomprensible, que el Partido Popular en el consistorio soriano ataque más a VOX en los plenos que al Partido Socialista. Y esto a ellos les viene ni que pintado, porque en política, aplicar esa máxima de que al enemigo que se equivoca no se le distrae, es un éxito asegurado. Obviamente nadie dice que ambas formaciones —que a algunos se les olvida cogobiernan juntas en la comunidad autónoma—, deban ir de la mano aquí. Pero en política, y de esto algo sí sé, no tener fijado el objetivo y pasarte de frenada con quien no debes, tiene sus consecuencias. O se cambia la estrategia, o tendremos alcalde socialista para rato.

Nunca antes el grupo popular tuvo tantos liberados para tan poco, pero sí que, incluso con ninguno, hubo más rumbo y objetivo claro sobre quién era el enemigo político a abatir. Los dos concejales de VOX volverán por derecho natural al PP. Pero mientras tanto, recuperar el norte es más que necesario…