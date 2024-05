Insalubres

Creado: Actualizado:

Este Heraldo se viene haciendo eco de varias manifestaciones populares que, en el fondo, reclaman una sanidad digna para todos. Y si la reclaman es, necesariamente, porque no la tenemos. Mientras los distintos gobiernos de la PPSOE, aquí y allá, nos venden que tenemos la mejor sanidad del mundo, lo más cierto es que cada vez pagamos más impuestos y cada vez, también, tenemos peores servicios públicos, incluido el sanitario. Desde luego, lo que no es normal es pagar una burrada de impuestos para luego tener que acudir a la sanidad privada si quieres, de verdad, solucionar el problema que tengas. Esto, de entrada, ya es una patología tanto del sistema de salud como del sistema político que está en la base de todo.

Lo de la sanidad clama al cielo, aunque todo está interrelacionado. No se puede tener buena sanidad sin tener antes una buena educación y no se puede tener buena educación si el sistema educativo no está enfocado al conocimiento. Con todo, lo cierto es que varios colectivos se han visto obligados a desfilar por Soria en las últimas semanas: desde FIBROAS, la asociación soriana que busca dar visibilidad a la fibromialgia, hasta PEDALOVIDA que, por segundo año consecutivo, reclama la Unidad de Radioterapia en Soria. ¡Carecemos de una Unidad de Radioterapia en toda la provincia! Paralelamente, la JCYL anunció la aprobación de un gasto de 486.850€ para realizar 130 procedimientos quirúrgicos de traumatología en pacientes adscritos al área de salud de Soria, certificando que tenemos unas listas de espera tercermundistas. La cosa no ofrece dudas: el sistema nacional de salud (SNS) no funciona bien.

Los datos del SNS son un galimatías que los políticos utilizan para engañarnos continuamente, sin embargo, los de la sanidad privada están muy claros (siguiendo el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2024 que elabora, anualmente, la Fundación IDIS): tienen asegurado a más del 25% de la población española (>10M de asegurados) y atienden el 25% de las urgencias, el 23% de las consultas y el 32% de las intervenciones quirúrgicas. Además, la sanidad privada controla ya el 57% de los hospitales y el 32% de las camas. Y otros dos datos curiosos: el 78% de los funcionarios eligen ser atendidos por la sanidad privada, aunque la colaboración público-privada en este campo solo implica el 10% del gasto sanitario global. No obstante, no todas las CCAA la utilizan igual: Madrid destina el 12% de su presupuesto sanitario a esa colaboración con la sanidad privada, Cataluña lo lleva hasta el 22% y la JCYL solo compromete un 2,9%. ¿Por qué la sanidad privada no para de crecer? Porque la sanidad pública no funciona bien. Si de verdad existiera un sistema de salud público, gratuito y universal que funcionara, la sanidad privada no tendría posibilidades en el mercado sanitario.

Cuanto antes reconozcamos que el SNS es insalubre, antes podremos ponerle remedio. Y cuanto antes advirtamos que esa insalubridad tiene su origen –como todos nuestros problemas- en la PPSOE, antes podremos salir de este atolladero. La PPSOE es la garantía de que todos nuestros problemas se van a agravar. Si votas PPSOE, estás votando este desastre in crescendo. Necesitamos maximizar nuestros recursos a través de la gestión racional de los mismos. Sin embargo, el SNS no puede hacerlo porque está dirigido con criterios políticos en lugar de médicos. La colaboración público-privada es la clave para racionalizar el gasto público en sanidad y solucionar los problemas de salud de los ciudadanos a corto plazo. La JCYL solo compromete el 2,9% de su gasto sanitario y puede avanzar mucho más cuando otras CCAA lo multiplican por cuatro o por siete. Esto es, siempre que antepongamos la solución al ciudadano cuando lo necesita, no 3, 6, 9, 12, o 24 meses más tarde.

A largo plazo, no obstante, todo pasa por despedir políticamente a la PPSOE que nos ha traído hasta aquí y buscar alternativas políticas que le pongan racionalidad a los asuntos públicos y que ofrezcan soluciones prácticas a los problemas ciudadanos. Votar PPSOE es votar control político sin soluciones. No sé vosotros, pero yo empiezo a estar muy harto de toda esta insalubridad de la PPSOE.

Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.