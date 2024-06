Bagaudas del patrimonio cultural

Creado: Actualizado:

Antes de iniciar nuestra sábana quincenal queremos dejar claro que en esta ocasión, nuestro objetivo es meramente cultural y decimos esto porque pretendemos establecer algunas consideraciones sobre el conjunto monacal del Valle de los Caídos, denominado Valle de Cuelgamuros desde octubre de 2022.

Igualmente realizaremos algunos comentarios previos para introducir el tema que nos ocupa:

- Este inmueble forma parte del denominado Patrimonio Nacional, es decir, que estamos ante "un organismo público español dedicado al cuidado y mantenimiento de los bienes históricamente vinculados a la Corona de España. Adscrito a la Presidencia del Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se rige por un Consejo de Administración (CAPN)".

Estos bienes durante el siglo XIX y hasta 1931 se denominaban "Patrimonio de la Corona", en ese año pasó a denominarse "Patrimonio de la República". Actualmente estamos ante bienes de titularidad estatal, aunque la Casa de Su Majestad el Rey puede disponer de ellos como residencia o bien para actos de Estado y ceremonias oficiales.

Los componentes de esta denominación no deben confundirse con el Patrimonio histórico-artístico, ni con los Reales Sitios.

- Este conjunto fue construido entre los años 1946 y 1958. La primera fase fue dirigida por el arquitecto y académico de la historia don Pedro Muguruza (1893-1952) y desde 1950 pasó asumir los trabajos su alumno el doctor arquitecto don Diego Méndez (1909-1987). Las esculturas, cuatro evangelistas, corresponden al eminente escultor emeritense don Juan de Ávalos y García-Taborda (1911-2006).

Por su interés arquitectónico, por ser un elemento de características únicas y por sus valores artísticos debería ser declarado Bien de Interés Cultural, pero la Comunidad de Madrid no tiene competencias para ello. De acuerdo con el art. sexto de la ley de Patrimonio Histórico Español es competencia de la Administración del Estado.

- La Abadía está regida por la Orden benedictina desde 1955. Para ello se contó con la autorización del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos), centro de larga tradición y restaurado en 1880 por monjes venidos de Francia de la Congregación de Solesmes.

- Desamortización es un proceso por el cual se liberalizaron bienes que estaban en las llamadas manos muertas, por lo que no podían ser enajenados, bien por estar vinculados a un linaje (mayorazgo) o a instituciones (Iglesia, ayuntamientos, Estado, hospitales, etc.). El mayor momento de esta nefasta actuación correspondió a la época de Mendizábal y las consecuencias fueron lamentables no solo desde el punto de vista del patrimonio cultural, si no también crematísticamente.

- El "término bagauda (bagaudae en latín; en bretón bagad) se utiliza para designar a los integrantes de numerosas bandas que participaron en una larga serie de rebeliones, conocidas como las revueltas bagaudas, que se dieron en Galia e Hispania durante el Bajo Imperio, y que continuaron desarrollándose hasta el siglo X".

Es evidente que la desamortización, hoy día, de cualquier elemento componente del patrimonio cultural es una clara actuación de bagauda, se haga donde se haga y sea quien sea el promotor de la misma.

Pues bien, don Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha dicho recientemente con referencia a la Abadía benedictina del Valle de los Caídos o de Cuelgamuros, es indiferente:

- "Queremos que se vayan", "no cabe que se queden". Sr. Torres ¿qué le han hecho los monjes negros?

- "Debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra, y lo que vino después. No caben que se queden". Sr. Torres ¿Sabe que para que se convierta en un centro laico, previamente se debe desacralizar el templo? . Por cierto, en la Universidad, a los estudiantes de Historia, nos enseñaban que al analizar un efecto había que saber el porqué, el cómo y las consecuencias.

-"Espacio de memoria histórica". Estupendo, siempre es bueno e imprescindible conocer nuestra memoria. Sr. Torres ¿Nos explicará que pasó, en 1931, con la imagen del Cristo de Mena?

Es lamentable observar como un responsable de Política Territorial muestra un evidente desconocimiento del territorio y de los elementos que componen el mismo y más grave es aún ver como un ministro de Memoria Democrática quiere ensalzar dos términos esenciales, memoria y democracia, en nuestra cultura procediendo a "destruir" un conjunto arquitectónico de nuestra historia y hacernos olvidar la memoria dando una interpretación sectorial de la misma.

¿Volvemos a la época de Mendizábal? Evidentemente volvemos a la época de los bagaudas del patrimonio, en aquellos momentos debido a un liberal gaditano y ahora a un socialista aruqueño.

Por cierto, ¿sabe usted, Sr. Ministro, que don Juan de Ávalos era republicano y militó en el partido socialista, concretamente en Mérida con el carnet número tres?.