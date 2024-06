Eurocandidaturas

Creado: Actualizado:

Con San Juan ya en marcha, en Soria ha pasado desapercibida la proclamación, por la Junta Electoral Central, de nada menos que treinta y tres candidaturas para las Elecciones Europeas que se celebrarán en próximo día nueve de junio. ¡Hay donde elegir! Hay mucho donde elegir. Y, sobre todo, hay mucho donde elegir al margen de esa PPSOE que parte, reparte y que no te deja nada a menos que estés entre sus correligionarios. Tras el Lavalenguas, la PPSOE te convoca para que vuelvas a votarles en listas cerradas en unas Elecciones Europeas diseñadas para santificar el statu quo que, lentamente, nos conduce al desastre. ¿Vas, de nuevo, a repetir tú voto? ¿Piensas aprobar, de esa manera, una gestión tan desastrosa? ¿De verdad vas a votar a los mismos a sabiendas de que no van a hacer nada por mejorar las cosas?

Frente al NODO distribuido por los grandes grupos de desinformación y por su equipo de opinión sincronizada, el Instituto de Estudios Económicos acaba de publicar su ‘Índice de Libertad Económica 2024’ que concluye que la libertad de empresa en España ha retrocedido a niveles de los años 90, ocupando el puesto 55 de los 184 países que forman su ranking. Una trayectoria descendente –este año perdemos otro puesto- que atribuyen al creciente tamaño del Estado y al desequilibrio que presentan cada ejercicio las finanzas públicas. España, en lo que a libertad de empresa se refiere, está en el puesto 23 de los 27 de la UE (31 de 38 en la OCDE), con 63,3 puntos sobre 100, y el estudio señala que "nuestra puntuación evoluciona a peor en comparación con 2023, retrocede significativamente en relación con 2019 y no experimenta mejoras relevantes durante los treinta últimos años. De hecho, el de 2024 es el peor resultado de nuestro país en el Índice desde el año 1998 y el quinto peor registro de toda la serie histórica". Esta es la realidad.

¿Quién nos ha traído hasta aquí? Correcto: la PPSOE. Una PPSOE muy ineficiente a la hora de aplicar el gasto público hacia la ciudadanía. En lo que a ellos respecta, han sido muy pero que muy eficientes. Una política nefasta que desemboca en los dos factores claves que lastran nuestro crecimiento: en la disparatada deuda pública y en una carga impositiva inaguantable. En España esto hace que, hoy por hoy, solo crezca el sector público. Un sector público que va ganando peso en detrimento de la actividad empresarial y que lastra la mejor asignación de recursos en el mercado como lo reconoce la propia Central de Balances del Banco de España que señala, con datos de 2022, que las empresas privadas son un 62% más eficientes en la utilización del capital y un 32% superiores en productividad laboral. Empero los políticos siguen apostando por el sector público para seguir colocando a sus acólitos.

La enfermedad se extiende a través del marco regulatorio. El Estado no para de decirle al sector privado qué es lo que tiene qué hacer o no hacer con sus recursos. Una legislación que no está pensada para mejorar y dinamizar la economía, sino para hacer política e imponer un modelo socialdemócrata que, a todas luces, no funciona. A los fallos del mercado le sigue, ahora, el desastre de la intervención. Una intervención creciente consentida por los sindicatos verticales y por una patronal que solo se preocupa de los grandes empresarios que son continuamente recompensados por el gobierno de turno con prebendas de todo tipo para que permanezcan callados. El desastre se lo comen los autónomos y las pymes que por eso están, poco a poco, desapareciendo. Un desastre que se lleva por delante a la España Vaciada donde quedan ya muy pocas empresas grandes.

En este contexto, llegan las Elecciones Europeas que siempre han dado un poco igual en España. En el fondo, se trata de la misma farsa: un sistema de listas cerradas donde los ciudadanos lo único que eligen es el partido político. El resto ya te lo administran ellos. No verás en ningún sitio que existen treinta y tres candidaturas. No, solo te dejan ver a las candidaturas de siempre. El resto te las esconden. Esa es la democracia de la PPSOE. No seas tontorrón y vete desprendiéndote de las viejas banderas si quieres construir un futuro mejor para todos. ¡Tienes mucho donde elegir! Aprovecha ahora que todavía puedes votar lo que quieras y vota por algo nuevo.

Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.