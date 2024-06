Creado: Actualizado:

La semana pasada se celebró la graduación de la primera promoción del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), esto es, la puesta a disposición de la sociedad y de los ciudadanos de 40 nuevos profesionales formados por la UVA a través de este nuevo programa que se estrenaba en Soria hace 4 años. Algo, sin duda, a destacar, porque apenas tenemos estrenos exitosos en esta Soria dejada de la mano de la PPSOE. ¡Enhorabuena!

La universidad pública está hecha unos zorros. Como el resto de los servicios públicos. Sin embargo, los causantes de esta lamentable circunstancia -nuestros falsos representantes de la PPSOE- no tuvieron ningún problema en hacer suyo el evento e incluso lo adelantaron media hora por orden de la Consejera Lucas. Después, coparon las primeras filas del auditorio desplazando a los auténticos protagonistas e hicieron de este acto de graduación el último acto de la campaña de las Europeas 2024. No faltaron tampoco las promesas y parabienes para una UVA que sigue sin tener comunicación por autovía entre sus distintos campus, a pesar de las muchas promesas vertidas en los últimos ¡27 años! Salud para cumplir. La cosa se ve de otra manera cuando te tienes que desplazar a Soria o desde Soria. Así lo aseveran muchos alumnos, sobre todo los procedentes de Navarra, La Rioja y Aragón, que se quejan de la deficiente conexión de Soria con el resto del mundo. Está claro que, desde el coche oficial, algunas cosillas pasan desapercibidas.

Han pasado 4 años… y los alumnos de CAFYD siguen también desarrollando sus clases prácticas en las distintas instalaciones deportivas municipales. Siguen pidiendo las suyas propias y los políticos se las siguen prometiendo. Unas instalaciones especializadas que permitan mejorar tanto las condiciones y los resultados de la docencia, así como aumentar la oferta de plazas ya que es una titulación muy demandada que recibe cada año 300 solicitudes directas y que cerró la última convocatoria con una nota de corte de 9,80 (quieren pasar a 60 plazas desde las 40 actuales). Un grado de CAFYD que faculta para ejercer como profesor de educación física, animador y monitor deportivo, entrenador profesional, director deportivo etc… y que, con la financiación necesaria, podría saltar a otro nivel con investigación, dobles titulaciones e incluso con algún posgrado.

La Universidad lo tiene claro, pero los políticos no. La principal inversión que demandan ahora mismo es la construcción de un polideportivo propio con una inversión de 3M€ que resulta ridícula para la ingente cantidad de dinero que maneja y despilfarra la PPSOE. Los políticos, sin embargo, no paran de darle vueltas intentando colocarlo entre las distintas Administraciones sino, sobre todo, para poder luego acusarse mutuamente de no colaborar. No les interesa la educación, sino la polarización. Esos politiquillos que se dedican a copar las primeras filas del auditorio de la UVA al momento únicamente de la graduación, podrían desarrollar un Grado en Mezquindad con muchísima solvencia, pero prefieren distraernos con otras cosas.

Más allá de toda esta miseria política, quiero destacar que la clave del éxito de esta primera promoción del CAFYD -nada que ver con esos politiquillos de tres al cuarto- ha estado en un profesorado joven y entusiasta que fue reclutado mayoritariamente en el sector privado y que ha conseguido trasladar a sus pupilos todo el conocimiento y la profesionalidad que ofrece la práctica diaria de esas profesiones relacionadas con el Deporte y la Salud. Así, esos nuevos graduados salen ahora a un mercado que no les es ajeno gracias a ese tipo de profesores. Espero que tanto José Luis Ruíz, vicerrector del Campus de Soria, como Elena Jiménez, decana de la Facultad de Educación, hagan todo lo posible para que esto siga siendo así y que en la UVA sigan dando clase los profesionales en la materia y no funcionarios adocenados y alejados de la realidad casi tanto como los políticos. Sirvámonos del ejemplo de este CAFYD y apostemos por una enseñanza de calidad liderada por profesionales.

Mario González Casado es abogado (Mautiko Abogados)