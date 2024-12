El impulso demográfico y la sociedad civil

Creado: Actualizado:

La actividad empresarial es fundamental para cualquier sociedad. Esto no es ningún descubrimiento, aunque no está nunca de más recordar la importancia de las empresas para la creación de riqueza y su distribución a través de los puestos de trabajo que crean y de la actividad que generan a su alrededor, porque todavía quedan restos de visiones de otras épocas sobre los que representan. Hoy en día, es muy difícil concebir un territorio que prospere si no alberga actividades realizadas por empresas y sus trabajadores, independientemente de su tamaño, porque el autónomo, aunque sea en solitario, también está desarrollando una empresa. Por ese motivo, son la principal receta para muchas sociedades que tienen dolencias que se traducen en dificultades para crecer en uno o varios parámetros. En Soria, como en otros lugares de Castilla y León y del resto de España, hay una dolencia clara, el problema demográfico. Desde hace años, muchos sorianos han abandonado su tierra. No se trata ahora de enumerar causas, sino de dejar claro que a pesar de ese problema, la economía soriana ha sido capaz de desarrollar un modelo positivo, con una buena combinación de los sectores económicos, entre los que la industria, cosa que a veces se ignora, tiene un peso relativo muy significativo. Pero es necesario que haya más empresas para que la población pueda crecer. Para ello, se pueden pensar en impulsos públicos, que son importantes y necesarios, pero contar con el de la sociedad civil es lo más importante. Y la sociedad soriana está implicada y es efectiva. Un ejemplo, el de la federación empresarial FOES. Arrancó en 2018 un proyecto de captación de empresas, Invest in Soria, que supone a las arcas públicas, a través del Plan Soria, unos 100.000 euros al año. Para ver si es mucho o poco dinero, habrá que ver lo conseguido. Han logrado que se instalen 9 empresas en Soria, con 50,2 millones de euros de inversión y la creación de 231 puestos de trabajo. Eso, atendiendo a las dimensiones de Soria, es muchísimo. Haciendo una regla de tres con la población, crear 231 empleos en Soria equivaldría a 1.343 en Valladolid o 17.924 en Madrid. La aportación pública parece que está más que rentabilizada, máxime si se tiene en cuenta que para conseguir el resultado reseñado se ha precisado contactar de forma directa con casi 95.000 empresas, hasta conseguir trabajar en 91 proyectos, de los que finalmente han prosperado los 9 reseñados. Hay sociedades de desarrollo regional creadas por gobiernos autónomos con resultados mucho más modestos a pesar de sus mayores medios. Es una muestra de que la sociedad civil en Soria funciona, y lo de Invest in Soria es un ejemplo, pero hay otros más. Por ello, cuando desde distintos ámbitos se piensa en ayudas a Soria a la hora de afronta el reto demográfico, la sociedad civil debe ser un apoyo fundamental, y las empresas son parte de ella.