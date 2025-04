Las acciones del Club de Golf

Creado: Actualizado:

Ante la información aparecida en su periódico el jueves 24 de abril y referente a una querella de Club de Golf Soria, S.A., en el que se dice “se recriminó al Club que hubiera comprado el silencio de Fernando García, al adquirir sus acciones”, desearía realizar varias puntuaciones y aclaraciones. Tras varios escritos en los que solicitaba información al Club de Golf Soria, S.A. del que era accionista, me remitieron a las páginas web de club, facilitándome por primera vez las claves y «que ahí tenía todas las informaciones disponibles».

Me llamó la atención la exención del IVA solicitada por la Sociedad a la Agencia Tributaria, ya que como se fundamentaba o pretendía, «La sociedad Club de Golf Soria, S.A. no tiene un fin lucrativo. Este carácter se desprende del convenio celebrado para la gestión de los derechos de explotación del campo de golf entre la Fundación de Golf Tierras de Soria y el Club de Golf Soria, S.A…..» Información, qué por cierto desaparecería semanas después de la página web.

Así el 4 de diciembre de 2020 le remití un correo electrónico al Presidente del Club Sr. Ramsés López en el que le solicitaba este convenio al que como accionista tenía derecho. No me contestaba y pasados más de 10 días en un segundo correo en el que además le tendía la mano para buscar una solución a la Sociedad, le aclaraba que de no contestarme buscaría otras soluciones.

Pasados unos cuantos días, me llamó el abogado del Club Sr. Santiago Soto, primero por teléfono oculto y media hora más tarde ya con identificación de llamada.

En definitiva quería comprarme la acción. Y nos cruzamos unos correos, para vernos finalmente en una céntrica cafetería el 28 de diciembre de 2020 a las 10 de la mañana.

Como siempre se debe pensar que el otro es más listo que tú, yo hice la llamada correspondiente 10 minutos antes a la fiscalía de Soria, donde la fiscal jefe, magistrada Srª. Burgos me asesoró sobre la cuestión.

Y el 13 de julio de 2022 con la referida fiscal mantuve una conversación de unos 15 minutos en su despacho.

Pretendía el Sr. Santiago Soto y así lo entiendo y a la vista de los correos, una confidencialidad sobre la compra de mi única acción, que no fue aceptada por mi parte como se puede demostrar ya que al final impuse el fondo y la forma de la venta.

El 18 de febrero de 2021 firmamos ante notaria la venta de mi acción por 3.000 euros cuyo comprador fue De Miguel, Lafuente, Soto Asociados, S.L.P. del que es socio el abogado Santiago Damián.

Y ahora tiene sentido recordar lo que pasó en 2016 cuando La Presidenta me negó el derecho de ver el libro de actas del Consejo y las cuentas con los extractos bancarios y facturas.

Acudí, sin abogado ni procurador al Juzgado de lo Mercantil solicitando su amparo el 18 de mayo de 2016.

Después de las diligencia preliminares 000016072016.

Tanto el primer auto como el segundo con juicio verbal al que se opuso la Sociedad defendida por el Abogado Santiago Damián Soto me dieron la razón… «Desestimando la oposición articulada por Club de Golf de Soria, S.A. ... y, en consecuencia, estimando y declaro que la demanda ha vulnerado el derecho del actor a examinar el libro de actas del Consejo de Administración…».

A pesar de esto nunca me dejaron ver las cuentas.

Y careciendo de tanta información a la que teníamos derecho, no estábamos en igualdad de condiciones para defendernos, de los a mi modo de ver de momento irregulares monitorios.

Pero como se ve Sr. Director de Heraldo-Diario de Soria, no compraron mi silencio, si es que lo pretendían, pero desde 2014/2015 parece que no se hicieron las cosas en derecho.

¡¡¡¡Veremos!!!!