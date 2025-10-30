El PSOECyL, obligado a disculparse por mofarse de la identidad leonesa

Creado: Actualizado:

Alguien en el PSOE tiene que pedir disculpas por la mofa del secretario autonómico y candidato a la Junta, además de alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, sobre la birregionalidad de Castilla y León y la identidad leonesa. Alguien tiene que pedir disculpas y enmendar el desdén hacia el sentimiento identitario leonés que recoge el Estatuto de Castilla y León, remozado con el benéplacito del PSOE en los tiempos en que Zapatero era presidente. Están tardando demasiado en el PSOE de Castilla y León, pero también en el de León, donde milita la vicesecretaria autonómica, Nuria Rubio, y lo lidera un miembro de la dirección del grupo en el Congreso, Javier Alfonso Cendón. Debería hacerlo el que lo perpetró. Pero a la vista está, que pasados cuatro días, no hay intención. Al contrario, prefiere pertrecharse en el error, como el del chiste asegurando que todos los coches están equivocados porque vienen de frente. Y todo el tiempo que transcurra sin enmendar una supuesta gracia sin gracia, que ha desatado una crisis sin precedentes en León contra el PSOE a escasos meses de las elecciones, agudizará más la brecha entre la sociedad y el partido que aspira a ser alternativa de gobierno en Castilla y León. Esta actitud política, arrogante y soberbia, de no admitir errores, disculparse y corregirse, no encaja demasiado en lo que se pregona desde el PSOE CyL para ser alternativa a 39 años de gobierno del PP. O tal vez esa es la consecuencia de 39 años de gobierno de un mismo partido, porque los ciudadanos no encuentran alternativa mejor a lo que hay. Esa es la reflexión esencial de madurez que debería hacer el PSOE CyL. Además de la de disculparse y corregirse públicamente en vez de instalarse en una pelea sanguinaria contra su alcalde en la capital leonesa, que es el representante institucional más importante con que cuentan los socialistas en Castilla y León. Es extraño, siendo soriano, que Carlos Martínez no entienda que hay sornas con las que un político no puede arriesgar. Y menos esa de la identidad leonesa en la propia casa de los leoneses. León fue la única de las nueve provincias en la que el PSOE obtuvo más votos que el PP en las autonómicas de 2022. Es la provincia en la que el PSOE, de largo, tiene más poder institucional. Pues eso es lo que ha hecho saltar por los aires el secretario autonómico. Él solito, sin necesidad de las guerras cainitas latentes de la federación leonesa. Es tremendo observar que Martínez sólo se rodea de palmeros que tratan de justifica lo injustificable. Va a ser muy difícil explicar que la cúpula del PSOE de Castilla y León tiene razón contra todo el mundo. Se han equivocado:rectifiquen y discúlpense. Es un ejercicio de puro sentido común.