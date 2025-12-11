Pollán, Jorge Ilegales y Juanito

Creado: Actualizado:

Es la dulce tentación electoral de VOX para las autonómicas de marzo Carlos Pollán. Por mucho que el aparato de Bambú siempre encuentre algún manso que muerda el anzuelo del despiste. Pero además de eso es un tipo suficientemente espabilado para no andarse con zarandajas y rescatar ideas brillantes que decidió sacar de las Cortes Luis Fuentes, de Ciudadanos, cuando le lamía los zapatos a diario al por entonces todorencoroso Igea. Aquella ralea de Ciudadanos no hicieron más daño por exceso electoral. Y todo porque la idea de juntar a las monjitas un fin de semana en el mausoleo de la cúpula nacarada, en la que reside la soberanía de la haraganería política universal, fue obra de Silvia Clemente. Las monjitas de los conventos de esta tierra, que andan dale que dale por la cocina entre gloria bendita. Alacena de las monjas, que viven de su virtud y su destreza repostera. El fin de semana se llenará de monjas las Cortes, pastelillos de toronja y dulces de leche frita. La receta que la Virgen les dio:Tres salves y un padre nuestro, y la gracia de tus manos. Pollán, que ya no juega al gato y al ratón, se vuelve a llevar el gato al agua con Dulce Tentación y la marabunta de devotos que abarrotaran el parlamento en piadoso por amarguillos y yemas. El gato de cabeza de cartel hace tiempo que se lo llevó al agua Pollán para ser cabeza de ratón. La cola la ha dejado para el león de la portavocía, encargado de un incesante intento inocuo de desgaste de Mañueco. Ni un rasguño ni un gurruño tiene todavía el del PP, fresco como una malva, mientras caen los días del calendario de adviento. Aciertos y desaciertos aparte, la tragedia se cierne sobre la música. Sabina desaloja los escenarios casi al tiempo que mueren Robe Iniesta y Jorge Ilegales. El de Avilés era a un concierto en directo en las fiestas de Páramo del Sil lo que Juanito al pasto del Bernabéu. De ello puede dar cuenta el mejor fotero de esta tierra, Paco Heras, ahora metido a retratista cortesano.