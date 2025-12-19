Un voto, dos votos... cero votos

Creado: Actualizado:

Pues se acabó lo que se daba. Las Cortes de Castilla y León, ese mausoleo que se asienta en la avenida Salamanca de Valladolid, ya han pasado a mejor vida. Y lo hacen después de cuatro años de no haber servido para nada más que para escuchar broncas e insultos, además de para engordar el ego de aquellos Igeas de turno que les encanta oírse y que, por suerte para todos, desaparecen de la vida política, entre otras cosas porque ya no hay nadie que les escuche ni se crea sus patrañas. Bueno sí, el ínclito de nombre Luis y apellido Tudanca, a quien el PSOE de Carlos Martínez, ya saben el de las tierras altas sorianas, le paga con la poltrona del Senado su gran trabajo por hundir al partido en la Comunidad. Claro que el de las tierras altas va camino de hacerlo bueno cuando se abran las urnas un 15 de marzo cualquiera del próximo año. Al tiempo.

Ahora, el soriano de las tierras altas que dirige -a cualquier cosa se le llama dirigir- el PSOECyL, entre viaje y a viaje al extranjero y rueda de prensa y rueda de prensa en Soria, sigue enrocado en aquello de ofrecer un «pacto de caballeros» a Alfonso Fernández Mañueco para que gobierne la lista más votada.

Pero este sujeto sabe cómo gobierna su jefe Pedro Sánchez? ¿Este ser llegaba a escuchar el discurso de Óscar Puente en su réplica en la investidura fallida del arrendatario de la calle Génova mientras su arrendadora le mantenga el alquiler? Si no lo ha hecho, aún está a tiempo porque en youtube continúa sumando visualizaciones. Se lo puede poner en bucle, sobre todo ese momento en el que Puente le espeta al arrendatario de Génova aquello «de ganador a ganador».

Lo de que gobierne la lista más votada es la demostración palpable de que Martínez Mínguez sigue por las tierras altas y continúa sin aterrizar en Castilla y León y sin controlar ni su partido, ni la Comunidad. Lo dicho va camino de hacer bueno al de la bicefalia, a ese que se ríe de todos ellos desde ese escaño del Senado que le regalaban para que siguiera haciendo lo que hasta ahora, nada.

Bueno en algo sí que se está aplicando el de las tierras altas, en hacer irrelevante a la militancia. Sí, a esa que dice que se debe y que es la manda en el partido y a la que ningunea a las primeras de cambio. Y, para muestra, la elaboración de las listas a las Cortes de Castilla y León de cara a ese 15 de marzo cualquiera de 2026, que llegan sin esas primarias de las que tanto presumen y que poco o nada ejercen. ¿Dónde están esas primarias para elegir las listas? Ni han estado, ni se las esperaban. Iban a votar para que les pasara lo que en la agrupación de la capital leonesa, la más grande de la Comunidad, y su vicesecretaria general, ya saben Nuria Rubio, fuera la menos votada. De eso nada. Las lista del PSOECyL han sido por un voto, dos votos... cero votos. Justo lo que se ordenaba en el orden del día de la convocatoria de las asambleas, no votar. ¡Vivan las primarias y la militancia!