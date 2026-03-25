Agradecimiento de la familia de Fernando Úcar

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La familia de Fernando Úcar desea expresar su más sincero agradecimiento por el emotivo homenaje y el concierto celebrados en su memoria, el día 22 de marzo de 2026 en la Concatedral de San Pedro.

Queremos trasladar nuestra profunda gratitud a la Cofradía de las Caídas de Jesús, a la Agrupación musical y a todas las personas que han hecho posible este acto tan especial. El cariño, el respeto y la dedicación demostrados han sido un verdadero consuelo para todos nosotros.

Fernando vivió siempre con un compromiso firme hacia la cofradía y la Semana Santa, y comprobar que su legado sigue vivo, recordado con tanto afecto, nos llena de orgullo y emoción y refleja los valores que él defendió durante toda su vida.

También queremos dar las gracias a todas las personas que han asistido al concierto y que, con su presencia, han contribuido a hacer de este encuentro un recuerdo imborrable para nuestra familia

Con todo nuestro afecto y cariño, nuestro más profundo agradecimiento.

Familia Úcar - Andrés