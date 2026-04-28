Prioridad nacional y ‘chau chau’

Creado: Actualizado:

Vamos con una serie de prioridades nacionales. A ver si VOX, autor intelectual de semejante patochada, y el PP palanganero del asunto, se apuntan el cuento. Prioridad nacional, pero además con emergencia, es que los políticos se dediquen a sus asuntos en el ámbito de los asuntos que les competen a ellos y les afectan a los ciudadanos. Son muy aficionados en los ayuntamientos, con especial incidencia en el de Valladolid, a encubrir su desidia con propuestas que competen a otro, en vez de mirarse a sí mismos y sus carencias. La última es aprobar en pleno la rebaja de la edad penal para las bandas latinas. Lo próximo seguramente sea el sexo de las avutardas. Tiene tanta competencia el plenario municipal en asuntos penales como el Cholo en finales de Champions. Mucho predicar pero poco dar trigo. Asunto que también abundó la pasada legislatura en las Cortes de Castilla y Pollán, dedicadas con insistencia a la derogación del sanchismo y otras mamarrachadas de esta índole. Es decir, la política que se dedica al chau chau en vez de al oficio por el que se llevan billetadas de más de cien mil bolos al año. Es de tal prioridad nacional, autonómica y local acabar con la política mediocre, que no hay nada más prioritario en política ahora mismo. Son muy dados en Valladolid a cosas de estas y pedir al ministro Puente que les baje la luna o ponerlo a él pingando. Lo de trabajar, poco o menos. Lo de la Zona de Bajas Emisiones, a la vista del discurrir de los de VOX, parte contratante de la primera parte de la parte contratante del gobierno municipal, también es culpa de Ortega Smith, no de los tres ediles que votaron en el pleno quitar las multas para luego asumir, como la vaca que ve pasar el tren, lo contrario, como si con ellos no fuera el asunto. Quitar las multas de la ZBE declarada ilegal por los tribunales es prioridad nacional. Y más cuando la competencia, alícuota, corresponde al partido que se proclama de la ley y el orden.