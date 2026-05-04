Ascenso del Calasanz vísperas del Catapán

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El 1 de mayo de 2026 quedará grabado en la mente de cientos de personas como el día en que un equipo modesto logró el merecido ascenso a Tercera Federación. Tras casi cuarenta años desde su fundación, el C.D. Calasanz ha logrado el momento más brillante de su historia. Hace unas semanas les hablaba en esta columna del sueño del Club Deportivo Calasanz de Soria. Y el sueño se ha cumplido. No han fallado. El entrenador, Fran Valero, ha logrado colocar al equipo que dirige en lo más alto. El equipo técnico, los jugadores, los patrocinadores, y la siempre presente y necesaria afición, han alcanzado a darle a la ciudad de Soria un ejemplo de éxito con una fórmula magistral que, bien formulada, da resultados. La receta es sencilla: trabajo, estrategia, esfuerzo, dedicación, y el firme convencimiento de que es posible. Créanme que pocas veces falla. Tras golear nada menos que siete veces al equipo rival, el Calasanz, y tras el pitido final y su matemático acenso, convirtió al campo José Andrés Diago en una verdadera fiesta. El segundo entrenador, Héctor Catalina -buen amigo mío desde hace años-, me envió una fotografía tras el partido que daba buena muestra de la felicidad que se palpaba en el equipo. ¡Enhorabuena a todos! El rotundo éxito del ya ascendido equipo tuvo lugar vísperas del Catapán como solo en Soria podría ocurrir. Pistoletazo de salida para nuestras fiestas de San Juan que, finalmente, tienen ya a sus doce jurados de cuadrilla como manda la tradición. Ayer las calles de la ciudad se tiñeron de vino tinto. ¡Viva el vino!, que dijo Rajoy. A buen seguro, el nuevo alcalde de la ciudad se dio un baño de masas para que la gente le vaya poniendo cara. Pero no todo va a ser fiesta hablando de fiestas. Y de hecho en breves días se tendrá que decidir qué se hace con la ubicación de las ferias de San Juan para este 2026 y que el año pasado levantó en pie de guerra a todo un barrio por la intención del cambio de ubicación. Recordarán que se barajó el barrio de los Royales para su instalación allí, y que ello despertó grandes críticas entre algunos vecinos. La idea del equipo de gobierno municipal de llevarlas al futuro recinto ferial que quieren construir en los terrenos de la antigua cárcel está aún muy verde. El flamante alcalde tendrá que «torear» este año con sus primeros sanjuanes y demostrar si se le da bien la faena. Ya veremos. Quienes están también de celebración este año son dos peñas sanjuaneras. Una, «La Poca Pena», porque cumple nada menos que 70 años de historia en la ciudad, y la otra, «Los Que faltaban», que cumplen 60 años. Ya ve, querido lector, que a pesar de que en el ámbito económico y empresarial nuestra ciudad no pasa por sus mejores momentos -ERTES, trabajadores con incertidumbre, o nóminas sin pagar-, en otras facetas nuestra pequeña capital está de enhorabuena. Y es que al final la vida es esto; una sucesión de circunstancias que nos afectan en mayor o menor medida. Ya lo escribió Schopenhauer: «el destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos».